Tết ở xóm trọ: Neo giữ tình người ấm áp giữa lòng phố thị

Chiều cuối năm, con hẻm nhỏ ở phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh rực lên sắc đỏ của câu đối và những phong bao lì xì treo dọc lối đi.

Giữa khoảng sân hẹp, tiếng dao thớt vang lên rộn ràng. Mùi bánh tét, thịt kho trứng lan ra tận đầu hẻm. Trẻ con chạy quanh, tay cầm những sợi dây kim tuyến lấp lánh. Người lớn tất bật bày biện bàn ghế cho bữa cơm tất niên. Nếu không biết trước, khó ai nghĩ đây chỉ là một khu trọ công nhân.

Neo giữ tình người

Khu trọ 155/23 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo của bà Nguyễn Thị Huệ - người mà cư dân quen gọi thân mật là “cô Chín” - đã có hơn 20 năm. Từ vài chục phòng ban đầu, nay nơi đây có 120 phòng, là chỗ ở của hàng trăm công nhân, lao động tự do mưu sinh giữa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn 10 năm nay, cứ đến Tết Nguyên đán, bà Huệ lại dành một khoản tiền để chuẩn bị quà cho toàn bộ người thuê trọ. Tết năm nay, bà chi khoảng 35 triệu đồng để mua gạo, mì, bánh kẹo và tiền mặt. Với con em công nhân, lao động, mỗi em được lì xì 100.000 đồng.

Ngồi giữa sân trọ, bà Huệ tỉ mỉ ghi tên từng gia đình vào sổ, rà đi rà lại nhiều lần để chắc chắn không ai bị thiếu phần. Năm nay, gần 280 trường hợp được hỗ trợ, phần lớn là trẻ em. Với bà, mỗi món quà không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là lời chúc năm mới đủ đầy gửi đến những người xa quê đang mưu sinh nơi phố thị.

“Ai cũng khó khăn nhưng có những người khó hơn nhiều thì mình lo trước," bà Huệ chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Huệ, chủ khu trọ 155/23 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo tặng quà cho người thuê trọ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đêm 30 Tết, sân trọ sáng đèn. Những gia đình không có điều kiện về quê quây quần bên mâm cơm tất niên. Bà Huệ coi đó là việc phải làm, như một phần nếp sống.

Gần 20 năm gắn bó, chị Trần Thị Bích Ngọc, quê An Giang, xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai.

"Có lúc thiếu tiền phòng mấy tháng, cô Chín vẫn cho nợ. Cô coi tụi em như con cháu trong nhà, Tết năm nào con em cũng có quà. Xa quê mà được yêu thương như vậy, tụi em không thấy mình đơn độc,” chị Ngọc nói.

Không chỉ lo Tết, trước đây, bà Huệ còn dành căn nhà phía trước làm lớp học miễn phí cho trẻ trong xóm trọ. Dù lớp học hiện nay không duy trì thường xuyên vì điều kiện hạn chế, bà vẫn giữ không gian sinh hoạt chung để trẻ không phải lang thang ngoài hẻm nhỏ.

Chiều cận Tết Bính Ngọ, con hẻm nhỏ 2/17 Tỉnh lộ 16, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh cũng rộn ràng không khí Tết bởi cờ hoa và 25 bàn tiệc đã được xếp kín.

Ông Nguyễn Thành Tâm, chủ khu nhà trọ, cùng nhiều công nhân, lao động đang loay hoay bày dọn các món ăn đậm hương vị ngày Tết cho buổi tiệc tất niên cuối năm.

Ông Tâm cho biết hơn 20 năm qua, gia đình duy trì tổ chức đều đặn buổi tiệc tất niên cho người thuê trọ. Năm nay, ông dành gần 150 triệu đồng để mua quà Tết, tổ chức tất niên cho 165 hộ thuê trọ, mỗi phòng một phần quà và 200.000 đồng tiền mặt. Với trẻ con, các em xếp hàng chờ nhận lì xì mừng tuổi trong năm mới.

“Hơn 30 năm trước, gia đình tôi từ quê Bình Định vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp; từng làm đủ nghề mới tích góp được vốn xây nhà trọ năm 2005. Bản thân tôi trải qua nhiều khó khăn nên hiểu cảm giác của người ở lại dịp Tết. Với tôi, việc tổ chức tiệc tất niên, chăm lo Tết là dịp để kể lại những chuyện đã làm được trong năm qua, chia sẻ những dự tính cho năm mới. Đây còn là dịp để họp mặt, kết đoàn, là lời cảm ơn những người đã chọn khu trọ này làm nơi an cư," ông Tâm chia sẻ.

Giữa thành phố rộng lớn, nơi mọi thứ đều có giá, khu trọ ấy tồn tại một thứ không tính bằng tiền mà bằng sự gắn bó - những căn phòng nhỏ ấy được neo giữ bằng tình người.

Với nhiều công nhân, lao động, khu trọ không còn là chỗ ở tạm. Những phần quà Tết, mâm cơm giao thừa và sự giúp đỡ lúc khó khăn đã biến nơi này thành chốn neo lại của tình người.

Giữa những con hẻm nhỏ, Tết đến không bằng pháo hoa hay đèn màu mà bằng những bàn tay chìa ra đúng lúc, nhắc người xa quê rằng họ vẫn có một nơi để quay về.

Những mảnh ghép để “Tết không xa nhà”

Những ngày cuối năm, ở phường Tam Bình, bà chủ khu nhà trọ Cao Thị Giang cùng hội viên phụ nữ phường gói 60 đòn bánh tét tặng các gia đình khó khăn; nấu mâm cơm tất niên để tặng cho những người thuê trọ.

“Dù vật giá leo thang, suốt 14 năm qua, tôi vẫn giữ nguyên giá thuê phòng, sẻ chia phần nào gánh nặng với người lao động. Tết đến, tôi chỉ mong các gia đình, anh chị em công nhân xa quê có dịp ngồi lại với nhau, ăn Tết cho ấm áp, thêm vui, bà con xa không bằng láng giềng gần,” bà Giang nói.

Chị Võ Thị Thu Hương, quê Đà Nẵng, tranh thủ dọn dẹp căn phòng vừa xong cũng nhanh nhẹn ra gói bánh cùng chủ nhà.

"Ở đây nhiều năm rồi cũng quen, chủ nhà lại tốt bụng không chỉ cho thuê giá rẻ, ổn định mà còn giúp nhiều anh chị em lao động mưu sinh. Tết năm nào bà Giang cũng lo bánh trái, quà cáp, nên chúng tôi thấy rất ấm lòng," chị Hương chia sẻ.

Tết này, những căn phòng 12m2 vốn chỉ đủ kê chiếc giường, cái tủ và bếp nhỏ bỗng sáng lên trong ánh đèn vàng đêm tất niên. Tiếng chúc nhau năm mới vang lên trong khu nhà trọ. Không pháo hoa, không đèn màu rực rỡ, chỉ có những bàn tay chìa ra đúng lúc, sự quan tâm đúng lúc đã gắn kết những con người xa xứ như được trở về với mái ấm gia đình đoàn viên.

Giữa phố thị, Tết không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng chuyến xe hồi hương. Với nhiều công nhân, Tết đến từ mâm cơm chung, từ túi quà nhỏ, từ phong bao lì xì đỏ thắm cho con trẻ. Sự quan tâm bền bỉ của những người chủ trọ không chỉ cho thuê phòng mà còn giữ lại hơi ấm đoàn viên cho người xa xứ; những dãy trọ chật hẹp dần trở thành nơi nương tựa, là mái nhà chung, nơi người lao động biết rằng dù không về quê, họ vẫn có một nơi để quay về.

Đông đảo con em người lao động phi chính thức tại phường Chánh Hưng lần đầu tiên dự chương trình “Tết không xa nhà." (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tại phường Chánh Hưng, chương trình “Tết không xa nhà” đã mang không khí Xuân đến với hàng trăm người lao động tự do đang sinh sống tại các khu nhà trọ. Đây là hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương, hướng đến những công nhân, lao động phi chính thức có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết.

Lần đầu tiên tham dự chương trình chăm lo Tết cho người ở trọ, chị Võ Thị Thanh Thủy, quê Tây Ninh không giấu được niềm vui và càng phấn khởi hơn khi nhận được phần quà từ chương trình.

Chị Thủy cho biết chị đã sống ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 15 năm. Hằng ngày, chị làm giúp việc nhà, con gái làm bảo vệ, cuộc sống dù vất vả, chị vẫn cố gắng dành dụm để trang trải sinh hoạt.

Đón Tết năm nay, chị xúc động nói: “Ở quê quá khó khăn nên gia đình tôi phải ở lại thành phố. Chúng tôi không nghĩ sẽ có được một cái Tết vui như vậy. Nhờ có tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương, gia đình tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Tết năm nay, tôi thấy mình không còn đơn độc nữa”, chị Thủy bùi ngùi chia sẻ.

Chị Thủy cùng hàng trăm người lao động khác đã nhận những phần quà gồm gạo, mì, bánh kẹo và phong bao lì xì Tết đỏ thắm. Nhưng quan trọng hơn cả là sự quan tâm, là lời chúc từ tổ chức công đoàn, chính quyền địa phương đã đồng hành cùng người lao động trong mọi hoàn cảnh.

Những ngày giáp Tết tại phường Phú Thạnh, hội thi trang trí tiểu cảnh “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” cũng làm không khí xuân thêm rộn ràng tại những khu trọ vốn đơn sơ. Hơn 130 cặp bánh tét được gói và gửi tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động do Công đoàn phối hợp cùng Hội Phụ nữ và các đoàn thể tổ chức, không chỉ mang đến quà Tết mà còn tạo dịp để công nhân và chủ trọ quây quần, chia sẻ niềm vui đầu năm.

Với người lao động, chương trình “Tết không xa nhà” hay “Tết sum vầy" không chỉ là món quà hỗ trợ trước thềm năm mới mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để họ vững bước mưu sinh.

Qua những hoạt động chăm lo thiết thực được duy trì nhiều năm, đặc biệt dành cho những người không thể về quê sum họp, vai trò của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trong việc bảo đảm đời sống công nhân, lao động tự do càng được khẳng định rõ nét mỗi dịp Tết đến.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tết đến, nhưng với nhiều người lao động, đặc biệt là công nhân lao động phi chính thức và các đoàn viên ở các nghiệp đoàn, cuộc sống vẫn còn nhiều chật vật. Vì thế, các chương trình chăm lo Tết luôn là hoạt động trọng tâm của Công đoàn, để không ai bị bỏ lại phía sau."

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình hỗ trợ công nhân, đặc biệt là lao động tự do. Hơn 1.500 phần quà đã được trao tận tay người lao động, giúp họ đón Tết đầm ấm. Mỗi phần quà trị giá từ 200.000 đến 500.000 đồng - không quá lớn, nhưng đó là tình cảm, là sự hỗ trợ đáng quý để các công nhân có thêm điều kiện sắm sửa, chuẩn bị cho gia đình đón Tết đủ đầy hơn./.

