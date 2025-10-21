Ấm áp tình cảm của người Việt tại Macau dành cho đồng bào vùng lũ lụt

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau (Trung Quốc) đã phát động kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào ở trong nước khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũ trong thời gian qua.

Tính từ ngày 8-20/10, cộng đồng người Việt Nam tại Macau đã quyên góp được 160 triệu VND và trích một phần trong số này để trao trực tiếp cho 2 chi hội Thái Nguyên và Bắc Ninh gửi về quê hương.

Phần còn lại được gửi về Ban Vận động Cứu trợ Trung ương thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần giúp người dân ở trong nước sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ tiếp nhận số tiền cứu trợ cho tỉnh Thái Nguyên, chị Lương Thị Hoa - Chi hội trưởng Chi hội Thái Nguyên - đã bày tỏ xúc động trước tinh thần "lá lành đùm lá rách" của bà con người Việt Nam tại Macau, đồng thời thay mặt người dân Thái Nguyên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau đã chung tay giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng của thiên tai.

Chị Hoa cho biết các thành viên trong Chi hội Thái Nguyên đều vô cùng xót xa và đau lòng trước thiệt hại mà quê nhà phải hứng chịu trong năm nay. Bản thân chị đã trích ra 2 ngày công cũng như kêu gọi ông bà chủ cùng ủng hộ bà con Việt Nam.

Theo chị Đinh Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, hoạt động kêu gọi lần này một lần nữa khẳng định tinh thần "tương thân tương ái," đoàn kết và sẻ chia của người Việt Nam tại Macau đối với người dân ở trong nước, qua đó thể hiện rõ tinh thần dù sinh sống và làm việc ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam luôn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng chung tay vì quê hương đất nước. Nhiều chị em đóng góp số tiền theo ngày công nhằm san sẻ nghĩa tình cho đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Hiệp hội cũng như bà con tại Macau hy vọng số tiền này sẽ góp phần cùng Nhà nước kịp thời hỗ trợ bà con các tỉnh có thêm động lực vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Năm ngoái, sau khi các tỉnh khu vực phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra, Hiệp hội cũng đã kêu gọi sự ủng hộ của bà con và các nhà hảo tâm nhằm lan tỏa tinh thần đùm bọc, chia sẻ với bà con tại những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, với số tiền là 415 triệu VND./.

