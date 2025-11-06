Báo Điện tử VietnamPlus đoạt Giải Nhất tại Giải báo chí của ngành Văn hóa

Tối 6/11, Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ Ba long trọng diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Giải thưởng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để lựa chọn, trao giải cho tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình. Giải còn ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần, lan tỏa tới hàng triệu người dân, cùng chung tay thực hiện tuyên ngôn hành động mang tính chiến lược: “Văn hóa là nền tảng-Thông tin là mạch dẫn-Thể thao là sức mạnh-Du lịch là nhịp cầu kết nối.”

Trao giải cho 95 tác phẩm xuất sắc

Chỉ trong 4 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.040 tác phẩm gửi dự thi từ hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các tác phẩm được đăng, phát trên năm loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Các tiểu ban chuyên môn tiến hành thẩm định độc lập, công tâm, lựa chọn 122 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Đây là con số ấn tượng đối với một giải báo chí chuyên ngành, nhất là trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang tinh gọn bộ máy. Số lượng và chất lượng tác phẩm năm nay cho thấy sự quan tâm sâu sắc của đội ngũ người làm báo đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Ban Tổ chức trao 3 giải tập thể dành cho các cơ quan báo chí. (Ảnh: Trần Huấn)

Kết quả, Hội đồng Chung khảo đã chấm chọn được 95 giải ở 5 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh. Mỗi loại hình gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Ngoài ra còn có 3 giải tập thể dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm nổi bật: Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và Phát thanh truyền hình Bắc Ninh, Báo và Phát thanh truyền hình Vĩnh Long.

Các giải Nhất gồm: “Thủ đô Hà Nội: Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng” của tác giả Đỗ Minh Thu, Báo Điện tử VietnamPlus; “Giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa khi đặt tên sau sáp nhập” của nhóm tác giả Báo Văn hóa; “Đánh thức di sản” của nhóm tác giả Đài Tiếng nói Việt Nam; Tọa đàm “Kỷ nguyên vươn mình chủ đề ‘Thế hệ vươn mình’” của nhóm tác giả Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam; “Nếp nhà gìn giữ màu dân tộc” của tác giả Trần Văn Huấn, Báo Văn hóa.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao giải Nhất cho tác giả Đỗ Minh Thu, Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Năm nay là năm thứ ba liên tiếp Báo Điện tử VietnamPlus được xướng tên tại Giải thưởng này.

Loạt bài của tác giả Đỗ Minh Thu bắt đầu bằng sự kiện tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954 đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa vô cùng to lớn, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội.

Từ một “Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời,” một “Hà Nội hồng ầm ầm rung” trong bom đạn chiến tranh, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển với nhiều quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, Hà Nội đã từng bước “thay da, đổi thịt” và khoác lên mình một tấm áo mới, một trang sử mới, là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người,” “Thành phố Sáng tạo,” “Thành phố vì Hòa bình” xứng đáng là trái tim của nước Việt Nam phát triển, văn minh, văn hiến, hiện đại.

Chia sẻ về tác phẩm, nhà báo Đỗ Minh Thu cho hay chị đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, sách báo để hiểu rõ hơn về bối cảnh chính trị-xã hội cách đây 70 năm. Khi đã có trong tay vốn kiến thức này, chị mới đi tìm kiếm các nhân chứng lịch sử.

“Nay họ đều đã ở tuổi trên dưới 90, có những người đã rất yếu, ký ức như có màn sương mờ che phủ, có những người vẫn còn nhớ như in những ngày tháng hoạt động cách mạng. Được gặp bất kỳ ai trong số họ đều là may mắn đối với tôi. Vậy là với những kiến thức lịch sử, những đoạn băng ghi âm dài hàng tiếng đồng hồ cùng nhiều giờ làm việc, tôi đã hoàn thành loạt bài không chỉ dày dặn thông tin mà còn được trình bày một cách sáng tạo, đẹp đẽ theo phong cách e-magazine, mang đến trải nghiệm đọc thú vị cho độc giả,” nhà báo Đỗ Minh Thu chia sẻ.

Ngoài chia sẻ của các nhân chứng lịch sử, loạt bài còn có những ý kiến quý báu của các chuyên gia văn hóa với tầm nhìn về sự phát triển của Thủ đô ở khía cạnh “đầu tàu văn hóa” dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cảm hứng mới của ngành Văn hóa

Giải năm nay mang tên gọi mới: Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam.” Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhận định việc đổi tên không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới, mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Tuyết Nhung cùng các đại biểu tham dự lễ trao giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tên gọi "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" nhấn mạnh vai trò trung tâm của văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho phát triển bền vững đất nước. Đây cũng là thông điệp khẳng định quyết tâm đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị Việt trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Một điểm nhấn nổi bật của mùa giải lần thứ Ba là sự ra đời của hạng mục đặc biệt “Cảm hứng Việt” - giải thưởng vinh danh cho các cơ quan báo chí, kênh truyền thông mạng xã hội, cá nhân đã có nhiều sản phẩm nghệ thuật và truyền thông tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, truyền cảm hứng sống tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần nhân ái, sáng tạo của con người Việt Nam trong năm 2025.

Giải Đặc biệt thuộc về Báo Nhân Dân. Các giải Nhất, Nhì, Ba được trao cho Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Giải thưởng kênh truyền thông mạng xã hội: Schannel Network và Giải thưởng cá nhân dành cho diễn viên Nguyễn Hùng (“Mưa đỏ”).

Một điểm nhấn nổi bật của mùa giải lần thứ Ba là sự ra đời của hạng mục đặc biệt “Cảm hứng Việt.” (Ảnh: Trần Huấn/Vietnam+)

Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo đánh giá năm nay, Giải Báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được nâng lên một cấp độ mới cả về quy mô lẫn chất lượng. Hơn 1.000 tác phẩm dự thi cho thấy sự hưởng ứng tích cực của giới báo chí cả nước. Các tác phẩm tham dự thể hiện chiều sâu nội dung, phản ánh nhiều vấn đề lớn của ngành như chính sách văn hóa, xây dựng văn hóa gia đình, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên số.

Nhiều tác phẩm không dừng lại ở phản ánh, mà đi sâu phân tích, đề xuất giải pháp trong công tác bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, gìn giữ đạo đức xã hội, cổ vũ tinh thần sáng tạo. Tất cả đều toát lên điểm chung - khẳng định vai trò định hướng của văn hóa trong sự phát triển bền vững của quốc gia.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức phát động Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ Tư./.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Dấu ấn Thông tấn xã Việt Nam tại Giải thưởng Giải Nhất - Tác phẩm “Thủ đô Hà Nội: Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng” của tác giả Đỗ Minh Thu; Báo Điện tử VietnamPlus. Giải Nhì - Tác phẩm “Công nghiệp văn hóa – Sức mạnh mềm mới của kinh tế Việt” của nhóm tác giả Trần Thị Thu Huyền, Mỹ Bình, Kiên Trung, Ngọc Bích, Thúy Ngọc; Trung tâm Nội dung số và truyền thông. - Chùm ảnh “Đảng viên người dân tộc tâm huyết với công tác bảo tồn, phát huy chữ viết của đồng bào Thái” của tác giả Vũ Minh Đức, Ban Biên tập Ảnh. Giải Ba - Tác phẩm “Về với Tây Nguyên đại ngàn mùa con ong đi lấy mật” của tác giả Phạm Tuấn Anh, Ban Biên tập Ảnh. Giải Khuyến khích - Tác phẩm “Hà Nội – Hành trình từ giải phóng đến di sản Việt-Pháp” của tác giả Nguyễn Thị Lê Hương, Paul Kennedy, Ngô Hà Hải Anh, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Ngọc Tiến Đạt, Ngô Đức Mạnh; Báo Việt Nam News & Law. - Tác phẩm “Nữ chiến binh sao vàng” của tác giả Bùi Cương Quyết, Ban Biên tập Ảnh. - Tác phẩm “Lễ cung rước xá lợi Đức Phật tại Hà Nội” của nhóm tác giả Trần Công Đạt, Vũ Khánh Long, Trần Văn Hiếu; Báo Ảnh Việt Nam. - Tác phẩm: Festival Phở 2025: “Tinh hoa Phở Việt – Di sản trong kỷ nguyên số” của tác giả Trần Thanh Giang; Báo Ảnh Việt Nam.