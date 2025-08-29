Tìm giải pháp thúc đẩy ngành Triển lãm - động lực mới của công nghiệp văn hóa

Chỉ trong ngày đầu tiên, Triển lãm Thành tựu đất nước (Đông Anh, Hà Nội) đã thu hút hơn 230.000 lượt khách tham quan, con số kỷ lục cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của triển lãm cũng như sự quan tâm đặc biệt của công chúng đối với sự kiện.

Ngày 29/8, Hội thảo “Việt Nam-Điểm đến cho tương lai triển lãm châu Á” được tổ chức nhằm tìm ra hướng đi để ngành công nghiệp triển lãm Việt Nam bứt phá trong giai đoạn mới.

Động lực mới thúc đẩy tăng trưởng

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng ngành công nghiệp triển lãm và hội chợ đã và đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế. Đây là lĩnh vực kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, thị trường, người tiêu dùng, đồng thời là cầu nối giữa tri thức, công nghệ và sáng tạo.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, với Việt Nam, ngành Triển lãm không chỉ có nhiệm vụ chính là kết nối giao thương, mà còn gắn chặt với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, du lịch. Các sự kiện triển lãm cũng là không gian lan tỏa bản sắc văn hóa, khơi gợi cảm hứng sáng tạo, và từ đó mở rộng hợp tác đầu tư.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế-xã hội. Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực triển lãm và tổ chức sự kiện.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp để thực hiện một số định hướng lớn trong ngành triển lãm.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụ thể là phát triển ngành triển lãm gắn với hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí, đưa triển lãm trở thành nơi hội tụ sáng tạo, nghệ thuật, công nghệ và thương mại.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc xúc tiến du lịch thông qua các hội chợ du lịch quốc tế quy mô lớn, lồng ghép các sự kiện triển lãm với quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, qua đó thu hút khách du lịch quốc tế và mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, phát triển các trung tâm triển lãm hiện đại, quy mô châu lục như Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), có đủ sức đăng cai các sự kiện tầm cỡ quốc tế, đồng thời sở hữu hệ thống hạ tầng dịch vụ hỗ trợ, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch MICE, coi đây là hướng đi chiến lược để nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Kỳ vọng vào điểm đến mới của châu Á

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã bày tỏ kỳ vọng về ngành công nghiệp triển lãm và hội chợ tại Việt Nam trong những năm tới.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) nhấn mạnh hội chợ, triển lãm thương mại là cầu nối trực tiếp, hiệu quả giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với khách hàng. Đây cũng là hình thức xúc tiến thương mại có sức lan tỏa nhanh chóng và bền vững nhất.

“Ngành công nghiệp triển lãm và dịch vụ liên quan rất quan trọng, nếu chúng ta gom về tổ chức tại Việt Nam thì còn làm tăng giá trị cho các ngành công nghiệp dịch vụ liên quan như du lịch, khách sạn,” ông Vũ Bá Phú cho biết.

Khách tham quan Không gian Hà Nội tại Triển lãm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo bà Phạm Thái Hà, Giám đốc điều hành Trung tâm Triển lãm Việt Nam, nơi đây không chỉ là hạ tầng sự kiện, mà còn là cánh cửa đưa Việt Nam ra thế giới: “Nếu coi Việt Nam là một thị trường đang mở ra nhiều cơ hội mới mẻ, thì VEC chính là cánh cửa bước vào thị trường ấy. VEC là cầu nối hai chiều: Kết nối Việt Nam với thế giới và đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam.”

Ngay từ khi khánh thành, VEC đã gây tiếng vang khi tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.”

Bà Phạm Thái Hà cho biết, ngay trong ngày khai mạc 28/8, sức hút của sự kiện đã vượt ngoài dự kiến. Thay vì mở cửa từ 13h như kế hoạch, Ban Tổ chức buộc phải đón khách từ sáng sớm vì dòng người đổ về quá đông. Kết quả, chỉ trong ngày đầu tiên, triển lãm đã thu hút hơn 230.000 lượt khách tham quan, con số kỷ lục cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của VEC cũng như niềm quan tâm đặc biệt của công chúng đối với sự kiện.

bà Phạm Thái Hà, Giám đốc điều hành Trung tâm Triển lãm Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để đạt được thành công này, bà Phạm Thái Hà nhấn mạnh đến bốn yếu tố cộng hưởng: Sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chính phủ, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác với các đối tác tư vấn quốc tế và niềm tin từ người tiêu dùng.

Chia sẻ kinh nghiệm từ quốc tế, bà Ramona Fischer, đại diện GL Events (tập đoàn quốc tế về công nghiệp sự kiện) cho hay tổ chức sự kiện là ngành kinh tế lớn thứ 13 toàn cầu hiện nay, với giá trị tác động lên đến khoảng 2,5 nghìn tỷ USD.

Bà Ramona cho rằng khoản đầu tư vào hạ tầng tuy lớn, nhưng chắc chắn xứng đáng, bởi du khách chi tiêu nhiều hơn khách du lịch thông thường, từ đó mang lại tác động mạnh mẽ đến kinh tế: Việc làm, thu nhập, thuế, chuỗi cung ứng và các hiệu ứng lan tỏa khác.

Hơn nữa, giá trị của ngành không chỉ dừng ở khía cạnh kinh tế mà còn góp phần xây dựng danh tiếng điểm đến, nâng cao ảnh hưởng toàn cầu, thúc đẩy trao đổi tri thức, tiến bộ xã hội, du lịch giá trị cao và tạo thêm nhiều việc làm.

Bà Ramona cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên top 10 thế giới về hạ tầng triển lãm. Để đạt được thành công, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa tầm nhìn quốc gia và ngành sự kiện, giữa Chính phủ-ngành du lịch-doanh nghiệp-các nhà cung ứng dịch vụ. Quan trọng không chỉ là hạ tầng, mà còn là toàn bộ trải nghiệm đồng bộ cho khách quốc tế: Từ visa, vận chuyển, lưu trú, hậu cần, dịch vụ hỗ trợ, đến các hoạt động chào đón trọng thị.

Bà Ramona Fischer, đại diện GL Events. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Việt Nam đã là một điểm đến hấp dẫn, nhưng cần tiếp tục củng cố niềm tin với đối tác quốc tế, đảm bảo giá trị đầu tư cho nhà triển lãm và trải nghiệm đáng nhớ cho khách tham dự. Với tinh thần hợp tác dài hạn, chiến lược và bền vững, tôi tin rằng Việt Nam sẽ vươn lên trở thành trung tâm sự kiện quốc tế hàng đầu khu vực và thế giới," bà Ramona nói.

Những gian hàng công nghệ ấn tượng tại Triển lãm thành tựu Đất nước 80 năm Tại Triển lãm Thành Tựu Đất Nước với chủ đề “80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc,” các doanh nghiệp công nghệ đã tham gia và trình diễn nhiều sản phẩm ấn tượng.

Giải mã thành công của ngành Triển lãm, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng “chìa khóa” không chỉ đến từ nỗ lực của Chính phủ, mà còn phụ thuộc rất lớn vào sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, và đặc biệt là các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, những đối tác chiến lược, khách hàng tiềm năng của Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

“Tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm của Chính phủ, sự năng động của khu vực tư nhân, và sự hợp tác của các đối tác quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến triển lãm hàng đầu của châu Á trong tương lai gần,” Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ./.

Trải nghiệm công nghệ tại triển lãm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)