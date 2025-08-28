Triển lãm thành tựu ngành Xuất bản: Từ sách viết trên thẻ tre đến các ấn phẩm số

Từ những “trang sách” đầu tiên trên thẻ tre đến chiếc máy in Typo và nay là các thiết bị đọc kỹ thuật số - triển lãm Thành tựu ngành Xuất bản, In và Phát hành khai mạc ngày 28/8 đã khái quát những đóng góp trực tiếp của ngành cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, nâng tầm văn hóa Việt trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng, Cục Xuất bản In và Phát hành, không gian triển lãm có tổng diện tích hơn 500m2 chia thành hai khu vực: Khu vực triển lãm sách cùng các hiện vật, tư liệu quý và khu vực bày bán sách phục vụ các tầng lớp nhân dân.

Khu trưng bày lấy cảm hứng từ cánh cổng thời gian cùng con thuyền cách mạng vượt bão tố, thác ghềnh giành độc lập cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Không gian triển lãm có tổng diện tích hơn 500m2. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngay cổng vào không gian trưng bày là mô hình 80 năm được dựng bằng Bộ Văn kiện Đảng toàn tập. Đây là một trong những thành tựu nổi bật của ngành xuất bản, đóng góp trực tiếp vào công tác lý luận của Đảng.

Không gian chính có màn hình lớn công chiếu những thước phim tư liệu về lịch sử vẻ vang của ngành xuất bản cùng những thành tựu và định hướng lớn của ngành trong kỷ nguyên mới.

Tại triển lãm lần này, Cục Xuất bản, In và Phát hành còn phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam giới thiệu đến công chúng những tư liệu quý, những hiện vật gốc có giá trị là những cuốn sách, những trang in được xuất bản, in ấn ngay trong những ngày mùa Thu lịch sử năm 1945 và tại chiến khu Việt Bắc trong những năm khói lửa của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Những hiện vật quý về buổi "bình minh" của ngành Xuất bản. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Khu trưng bày có gần 1.000 cuốn sách theo chủ đề: Sách lý luận chính trị, sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; sách văn hóa, văn học nghệ thuật…

Điểm nhấn tại đây là chiếc máy in Typo được Tổng Công hội tặng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 1966, sau đó được trao tặng cho Công đoàn Giải phóng chuyển vào Chiến khu D để tổ chức in ấn tài liệu phục vụ cuộc kháng chiến Giải phóng dân tộc. Trải qua quãng đường hàng ngàn cây số vượt Trường Sơn khói lửa, giữa chiến trường ác liệt, chiếc máy in đã được những người thợ in chính là những chiến sỹ quân Giải phóng in hàng trăm ngàn trang tài liệu phục vụ cho công cuộc cách mạng đến ngày toàn thắng.

Ngoài sách in, tại không gian trưng bày triển lãm, ngành xuất bản còn mang đến cho độc giả tham quan và trực tiếp trải nghiệm hàng ngàn đầu sách điện tử với những định dạng phong phú trong đó có sách nói đang được bạn đọc trẻ tuổi yêu thích.

Bên cạnh không gian trưng bày triển lãm giới thiệu thành tựu của ngành là Khu bày bán sách phục vụ đông đảo bạn đọc tham quan trên diện tích gần 400m2 với sự tham dự của 7 nhà xuất bản chủ lực, tiêu biểu cùng các thương hiệu phát hành uy tín. Các sách được bày bán tại Triển lãm bảo đảm đầy đủ các yêu cầu pháp lý, có nội dung tốt không có sai phạm về chính trị tư tưởng.

Toàn bộ số sách khu bày bán đã được lên danh mục, in thành tờ rơi để các đại biểu tìm kiếm, đặt mua thuận lợi.

Triển lãm Thành tựu ngành Xuất bản, In và Phát hành mở cửa đến ngày 5/9 trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, Đông Anh, Hà Nội./.

Triển lãm thành tựu đất nước: Không gian hội tụ của lịch sử và khát vọng vươn xa Các gian trưng bày không chỉ tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn truyền tải khát vọng đổi mới, hội nhập mang đến cho công chúng những trải nghiệm giàu cảm xúc và tính tương tác cao.

Một số hình ảnh trong triển lãm:

Mô hình 80 năm dựng bằng Bộ Văn kiện Đảng toàn tập. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Khách tham quan trải nghiệm các sản phẩm xuất bản số. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Khu vực giới thiệu sách của Nhà xuất bản Văn học. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

