VietnamPlus ghi dấu ấn sáng tạo, hai lần nhận giải thưởng quốc tế của WAN-IFRA

Báo Điện tử VietnamPlus của TTXVN ghi dấu ấn sáng tạo khi trong năm 2025 liên tiếp hai lần được Hiệp hội Báo chí và Xuất bản Thế giới (WAN-IFRA) vinh danh với các giải thưởng quốc tế danh giá.

Tác phẩm “Hùng ca thống nhất đất nước” của Báo Điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam, vừa được vinh danh Giải “Đồ họa Tin tức Tổng hợp Tốt nhất” tại Hội nghị các nhà lãnh đạo truyền thông châu Á 2025 do Hiệp hội Báo chí và Xuất bản Thế giới WAN-IFRA tổ chức ở Singapore. Chỉ trong năm 2025, Báo Điện tử VietnamPlus đã hai lần được vinh danh tại các giải thưởng báo chí quốc tế của Hiệp hội Báo chí và Xuất bản Thế giới WAN-IFRA – một thành tích đặc biệt, khẳng định vị thế tiên phong của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số./.