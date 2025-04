VietnamPlus lần thứ hai nhận giải thưởng báo chí quốc tế của WAN-IFRA

Tối 23/4, tác phẩm “70 năm giải phóng Thủ đô: Hà Nội linh thiêng và hào hoa” của Báo Điện tử VietnamPlus đã được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm Số sáng tạo nhất” (Best Innovative Digital Product) trong khuôn khổ sự kiện Truyền thông Số châu Á 2025 (Digital Media Awards -DMA) do Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức Thế giới (WAN-IFRA) tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Tác phẩm nhận giải thưởng DMA 2025 được ra mắt nhân dịp kỷ niệm tròn 70 năm Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2024), là một trong những sản phẩm 3D tương tác đầu tiên của báo chí Việt Nam, đem tới trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho độc giả.

Tại địa chỉ www.vietnamplus.vn/70namhanoi, những câu chuyện lịch sử sẽ được kể lại một cách sống động theo hình thức khác biệt, cho phép độc giả nhập vai vào câu chuyện. Những trang sử hào hùng của Thủ đô Hà Nội nói riêng, của dân tộc nói chung được kể lại qua công nghệ 3D tương tác độc đáo, với những cú cuộn chuột (trên desktop) hoặc bằng "vuốt chạm" trên màn hình điện thoại thông minh.

Từ mô hình 3D Cột cờ Hà Nội, biểu tượng của Đại lễ kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, độc giả có thể lần về những dấu mốc lịch sử quan trọng, từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, rồi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến tháng 12/1946, cho tới Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, để mở ra ngày khải hoàn của đúng 70 năm về trước.

Ngoài các lựa chọn kể trên, bạn đọc còn có thể tìm hiểu những chủ đề đa dạng khác, trải dài từ lịch sử, kinh tế đến những lát cắt văn hóa về đất và người Hà Nội, qua những chùm bài Mega Story đặc sắc. Qua đó, chúng ta sẽ có một hình dung tổng thể về một Hà Nội vừa linh thiêng, vừa hào hoa, xứng đáng là nơi lắng hồn núi sông, trái tim của cả nước...

Đây là lần thứ hai VietnamPlus nhận được giải thưởng danh giá của WAN-IFRA. Trước đó, ngày 28/9/2014, bản tin bằng nhạc rap của tòa soạn (RapNewsPlus) nhận giải Nhất thuộc hạng mục đặc biệt “Digital First” tôn vinh nhà xuất bản tin tức đã có biện pháp sáng tạo để lôi kéo sự tham gia của giới trẻ thông qua điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 23-25/4) tại Malaysia, DMA 2025 là sự kiện báo chí truyền thông thường niên lớn và uy tín nhất châu Á-Thái Bình Dương cũng như trong khu vực. Tính đến năm 2025, đây là sự kiện được tổ chức lần thứ 17.

DMA luôn là sự kiện hàng đầu về chuyển đổi số trong ngành công nghiệp báo chí truyền thông kể từ khi lần đầu được tổ chức vào năm 2009 tại Singapore, thu hút hàng trăm nhà xuất bản tin tức hàng đầu, các nhà báo và quản lý truyền thông cùng chia sẻ các kinh nghiệm, mô hình kinh doanh, nghiên cứu ứng dụng, giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh truyền thông.

Giải thưởng DMA được trao cho những sản phẩm truyền thông xuất sắc thuộc những hạng mục khác nhau như thông tin đồ họa, video trực tuyến, dịch vụ di động, trang tin tức, xuất bản tin tức trên máy tính bảng, chiến dịch truyền thông đa phương tiện./.

13 hạng mục giải thưởng được vinh danh tại DMA 2025 gồm: Đăng ký thuê bao độc giả tốt nhất/Dự án doanh thu từ độc giả tốt nhất (Best Digital Subscription/Reader Revenue Project); Chiến dịch quảng cáo tự nhiên tốt nhất (Best Native Advertising Campaign); Sản phẩm Số sáng tạo nhất (Best Innovative Digital Product); Sử dụng Trí tuệ tốt nhất cho cho chiến lược doanh thu (Best Use of AI in Revenue Strategy); Sử dụng Trí tuệ nhân tạo tốt nhất cho tòa soạn (Best Use of AI in the Newsroom); Bản tin thư điện tử tốt nhất (Best Newsletter); Podcast tốt nhất (Best Podcast); Tương tác độc giả tốt nhất (Best in Audience Engagement); Dự án kiểm chứng báo chí tốt nhất (Best Fact Checking Project); Website tin tức tốt nhất (Best News Website); Website phong cách sống nhất tốt (Best Lifestyle Site); Sử dụng video tốt nhất (Best Use of Video); Dữ liệu trực quan tốt nhất (Best Data Visualisation).