Đưa nút giao thông Quốc lộ 2-Võ Nguyên Giáp ra khỏi danh sách điểm nghẽn ùn tắc

Từng là một trong những “điểm nghẽn” giao thông ùn tắc kéo dài nhiều năm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, khu vực nút giao giữa Quốc lộ 2 - Võ Nguyên Giáp (xã Nội Bài, Hà Nội) nay đã có những chuyển biến rõ rệt.

Từ một điểm nóng về lấn chiếm lòng đường, buôn bán nông sản tự phát và xung đột giao thông phức tạp, khu vực này đang dần được “xóa tên” khỏi danh sách các điểm ùn tắc nhờ các giải pháp đồng bộ về hạ tầng, tổ chức giao thông và xử lý vi phạm.

Từ “điểm nghẽn” đến giải pháp đồng bộ

Trong nhiều năm, đoạn Quốc lộ 2 từ nút giao Võ Nguyên Giáp đến đường dẫn cao tốc Nội Bài-Lào Cai luôn trong tình trạng quá tải. Đây là tuyến huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, lưu lượng xe tải, container và phương tiện cá nhân rất lớn, đặc biệt vào dịp cuối tuần và lễ, Tết.

Tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng khi dọc tuyến đường này từng hình thành một “chợ cóc” tự phát, nơi bày bán nông sản ngay trên lòng, lề đường.

Anh Nguyễn Minh Phương (người dân xã Nội Bài) khẳng định tình trạng chợ cóc đã diễn ra trong nhiều năm; nhiều lần chính quyền ra quân xử lý, nhưng sau mỗi đợt cao điểm, vi phạm lại tái diễn.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông, nòng cốt là Đội Cảnh sát giao thông số 15 đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương, cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp cải tạo, mở rộng hạ tầng giao thông.

Lòng đường Quốc lộ 2 đoạn qua nút giao được mở rộng, bổ sung thêm làn xe theo mỗi chiều, góp phần tăng khả năng lưu thông. Hệ thống dải phân cách cũ được thay thế bằng dải phân cách cứng có phản quang, kết hợp rào chắn nhằm ngăn chặn tình trạng người dân "leo rào" băng qua đường sai vị trí, ngăn chặn phương tiện quay đầu, vượt ẩu.

Một điểm mới đáng chú ý là việc lắp đặt rào chắn dọc hai bên tuyến đường, chấm dứt hoàn toàn tình trạng họp chợ, buôn bán tự phát nông sản ven đường; Các điểm dừng đỗ trái phép, đón trả khách sai quy định cũng bị xóa bỏ. Tổ chức giao thông được điều chỉnh khoa học hơn.

Tại nút giao, làn rẽ phải được mở rộng, giúp các phương tiện từ trục Võ Nguyên Giáp đi Quốc lộ 2 có thể lưu thông liên tục mà không phụ thuộc vào đèn tín hiệu, giảm đáng kể xung đột giao cắt.

Công nghệ hỗ trợ điều tiết giao thông

Một trong những điểm nhấn trong đợt cải tạo lần này là việc đưa hệ thống camera AI thông minh, giúp giám sát giao thông vào vận hành tại nút giao. Hệ thống này không chỉ giúp lực lượng chức năng theo dõi tình hình từ xa, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Thực tế, tình trạng vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định đã giảm rõ rệt.

Hệ thống camera AI. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 15 cho biết bên cạnh việc cải tạo hạ tầng, đơn vị còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen, hành vi khi tham gia giao thông.

Thực tế cho thấy, hiệu quả của các giải pháp đã nhanh chóng được người dân và lái xe cảm nhận rõ. Anh Nguyễn Ngọc Tiến (lái xe công nghệ thường đón khách tại sân bay quốc tế Nội Bài) cho biết trước đây vào dịp cao điểm, phương tiện có thể ùn ứ kéo dài hàng trăm mét, thậm chí phải chờ nhiều chu kỳ đèn mới qua được nút giao. Hiện nay, nhờ tổ chức giao thông hợp lý và mở rộng làn đường, xe có thể di chuyển liên tục, thời gian qua nút giảm đáng kể.

Người dân địa phương cũng đánh giá cao việc xóa bỏ tình trạng họp chợ tự phát ven đường, không chỉ giúp giao thông thông suốt mà còn góp phần cải thiện mỹ quan đô thị, tạo không gian sạch sẽ, an toàn hơn.

Trước đó, ngày 28/2/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông tại đây. Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở Luật Đường bộ 2024 và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024; đồng thời là một phần trong kế hoạch cải tạo hạ tầng giao thông theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Việc từng bước đưa nút giao Quốc lộ 2-Võ Nguyên Giáp ra khỏi danh sách “điểm nghẽn” ùn tắc không chỉ mang ý nghĩa giải quyết một điểm nghẽn cụ thể, mà còn cho thấy cách tiếp cận mới trong quản lý giao thông đô thị, đó là kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng - tổ chức - công nghệ - ý thức người dân.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ như 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, việc bảo đảm giao thông thông suốt tại các cửa ngõ Thủ đô là yêu cầu cấp thiết.

Những chuyển biến tích cực tại nút giao này cho thấy hiệu quả của sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông chung của Hà Nội. Hình ảnh cửa ngõ Thủ đô văn minh, hiện đại đang dần trở thành hiện thực./.

