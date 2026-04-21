Quay đầu trên cao tốc, tài xế bị trừ gần hết điểm trên giấy phép lái xe

Ngày 21/4, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế vi phạm quay đầu xe trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 59 ngày 20/4, tại Km26+300 trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (đoạn qua xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), xe đầu kéo biển kiểm soát 60H-303.XX kéo theo rơmoóc do tài xế T.X.C (sinh năm 1982, ngụ xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai) điều khiển bất ngờ quay đầu ngay trên tuyến cao tốc.

Theo hình ảnh do người dân lưu thông ghi lại, xe đầu kéo gần như chắn ngang các làn đường trên cao tốc, buộc các xe phía sau phải dừng lại tránh né, gây ùn tắc giao thông cục bộ qua khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm việc với tài xế điều khiển xe.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế T.X.C khai nhận do đi nhầm đường nên đã điều khiển xe quay đầu ngay trên cao tốc. Đồng thời, tài xế tự nhận thấy hành vi của mình là vi phạm luật giao thông đường bộ.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản xử phạt tài xế với lỗi quay đầu xe trên đường cao tốc.

Với hành vi này tài xế sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm (trong tổng số 12 điểm) trên giấy phép lái xe theo quy định.

Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không thực hiện các hành vi dừng, đỗ, lùi xe, quay đầu xe trái quy định trên đường cao tốc nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông khác./.

