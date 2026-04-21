Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác từ đường sắt đến đô thị thông minh

Ngày 21/4, tại trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc hội đàm song phương giữa Bộ trưởng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) Kim Yun-duk, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông và đô thị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh cuộc hội đàm lần này không chỉ góp phần củng cố những kết quả hợp tác đã đạt được, mà còn tạo động lực mạnh mẽ, mở ra các bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải và phát triển đô thị.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Hàn Quốc hiện là nhà tài trợ song phương lớn thứ hai của ngành giao thông vận tải Việt Nam.

Kể từ năm 1996, Chính phủ Hàn Quốc đã cung cấp nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đến nay, hai bên đã phối hợp hoàn thành 9 dự án với tổng giá trị vốn vay hơn 1 tỷ USD, đồng thời đang triển khai 6 dự án khác với tổng giá trị gần 600 triệu USD.

Đối với lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, MOLIT đã tích cực hợp tác, hỗ trợ đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Xây dựng Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) năm 2023.

Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đã tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng ghi dấu ấn với nhiều dự án phát triển đô thị hiện đại, thông minh, tiêu biểu như khu đô thị Starlake tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc (LH) đang triển khai dự án Khu đô thị mới Đông Nam tại tỉnh Hưng Yên.

Hai bên cũng đã hợp tác hiệu quả trong việc thực hiện 3 dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến đô thị thông minh và nhà ở xã hội.

Liên quan đến các lĩnh vực hạ tầng, đô thị và đào tạo nguồn nhân lực, đại diện các cơ quan và doanh nghiệp Hàn Quốc đã đưa ra nhiều đề xuất hợp tác.

Phía Hàn Quốc đề nghị Bộ Xây dựng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án đầu tư phát triển nhà ở, xây dựng đô thị thông minh, cũng như hợp tác xử lý các vấn đề đô thị như rác thải, môi trường và năng lượng; đồng thời tăng cường năng lực xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Yun-duk nhận định trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều bất ổn, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông gây ra những hệ lụy đối với chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng, việc tăng cường hợp tác song phương trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Bộ MOLIT sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông và đô thị. Đồng thời, đề xuất thành lập Ban hợp tác cơ sở hạ tầng và công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc nhằm tăng cường trao đổi thông tin và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai bên.

Riêng đối với lĩnh vực giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Đường sắt thuộc Bộ MOLIT vừa có cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt.

Những hoạt động này cho thấy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng hải ngoại Hàn Quốc cho biết thêm, nước này đã đưa vào vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao từ năm 2004 dựa trên công nghệ nước ngoài, sau đó từng bước làm chủ và phát triển công nghệ riêng trong các khâu xây dựng, vận hành, bảo trì và sản xuất phương tiện.

Hiện nay, Hàn Quốc đã xuất khẩu tàu cao tốc sang nhiều quốc gia và mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, trước mắt là cung cấp đoàn tàu cho tuyến metro số 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Hiệp hội Xây dựng hải ngoại Hàn Quốc nhấn mạnh Việt Nam đang hướng tới phát triển và tự chủ trong lĩnh vực đường sắt. Do đó, phía Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác theo hướng chuyên sâu, bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, qua đó góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững và tự chủ cho ngành đường sắt Việt Nam.

Đồng thời, đề xuất tổ chức Hội nghị hợp tác đường sắt Hàn Quốc-Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 6/2026, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về đường sắt giữa hai nước đã ký kết năm 2025.

Không chỉ trong lĩnh vực đường sắt, phía Hàn Quốc còn bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hạ tầng giao thông khác như đường bộ, cảng biển và hàng không, bao gồm việc huy động nguồn tài chính, triển khai các mô hình dự án ODA, PPP, xây dựng chính sách và đào tạo nhân lực.

Đối với các đề xuất hợp tác này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định Bộ Xây dựng hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, song nhấn mạnh cần nghiên cứu phương thức triển khai phù hợp, bảo đảm hiệu quả thực tiễn.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Việt Nam hiện đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương; do đó, đối với các lĩnh vực như phát triển khu đô thị mới, khu công nghiệp, đường sắt đô thị, các doanh nghiệp Hàn Quốc cần chủ động làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và các đối tác liên quan.

Đại diện Bộ Xây dựng cũng trao đổi thêm về các nội dung phía Hàn Quốc quan tâm, như tiến độ triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, cũng như các chính sách phát triển nhà ở xã hội của Việt Nam, đồng thời ủng hộ sự tham gia của doanh nghiệp Hàn Quốc vào các dự án này.

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, Bộ trưởng Trần Hồng Minh giao các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: thành lập Ban hợp tác cơ sở hạ tầng và công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc; tổ chức Hội nghị hợp tác đường sắt Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ nhất vào tháng 6/2026; thúc đẩy các dự án hợp tác theo hình thức PPP trong lĩnh vực giao thông và phát triển đô thị; triển khai các sáng kiến liên quan đến Trung tâm hợp tác đô thị thông minh Việt Nam-Hàn Quốc./.

