Hoàn thành mặt bằng Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu trước ngày 27/4

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu đẩy nhanh hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu trước ngày 27/4 để đơn vị thi công triển khai dự án, đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Đồng Hới và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao; trong đó, hoàn thành thủ tục công khai, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp còn lại (6 trường hợp với tổng diện tích 0,15ha) trước ngày 27/4, bảo đảm không ảnh hưởng thi công hạng mục đường đầu cầu phía Đông.

Đối với 17 trường hợp tái định cư/cấp đổi đất, yêu cầu hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tổ chức công khai và kết thúc trong tháng 4/2026.

Sau công khai, các đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp, hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy định và tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu hoàn tất thủ tục thu hồi đất đối với các trường hợp chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng tại khu tái định cư; đồng thời củng cố hồ sơ, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất trong tháng 4/2026.

Nhằm hạn chế nguy cơ chậm tiến độ và việc phải thực hiện lại thủ tục, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Đồng Hới rà soát, chỉ đạo đơn vị tư vấn giải phóng mặt bằng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, rút ngắn thời gian triển khai; bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, tránh sai sót chủ quan, đồng thời có chế tài xử lý nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tại tỉnh Quảng Bình (cũ), do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 2,817km; trong đó cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4m, rộng 23,5m.

Dự án triển khai với kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông ven biển, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và dịch vụ của địa phương.

Theo báo cáo, đến hết tháng 12/2025, khối lượng thi công dự án đạt khoảng 95%. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng chưa được bàn giao, nhà thầu phải tạm dừng thi công, tiềm ẩn nguy cơ không thể hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chủ đầu tư./.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm nút thắt giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng - yếu tố đang được xác định là "điểm nghẽn" lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và tiến độ thi công.