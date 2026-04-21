Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nêu hướng tái cơ cấu nông nghiệp, đảm an ninh lương thực

Tại phiên thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm rõ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp và môi trường nhấn mạnh với kết quả tích cực khi hầu hết chỉ tiêu giai đoạn trước đạt và vượt, thời gian tới, ngành tiếp tục hướng tới phát triển hiện đại, xanh, thông minh; đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, mở rộng thị trường, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản, cũng như bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực

Làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết về đề xuất các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổng kết, báo cáo kết quả 5 năm thực hiện, đồng thời cập nhật bổ sung các nhiệm vụ giải pháp về phát triển nông nghiệp hiện đại, thông minh, nông nghiệp xanh, sinh thái. Kết quả nhiệm kỳ vừa qua cho thấy hầu hết các chỉ tiêu cơ cấu lại ngành đều đạt và vượt.

Trong thời gian tới, ông Hùng cho biết bộ tiếp tục hoàn thiện chính sách, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hoàn chỉnh hơn các nhiệm vụ giải pháp, đóng góp vào kết quả phát triển chung của đất nước. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hoàn thiện, sửa đổi ngay các luật, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quốc gia, quy hoạch ngành, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Đổi mới quản lý ngành, cải cách thể chế hành chính, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết ngành nông nghiệp và môi trường có tổng số 630 thủ tục hành chính, nhưng đã phân cấp khoảng 56%. Theo ông Hùng, vừa qua, sau rà soát, cắt giảm, số thủ tục hành chính giảm từ 44% xuống còn 25%. Như vậy hiện bộ chỉ còn quản lý khoảng 160 thủ tục hành chính.

“Trong thời gian tới, về cơ cấu lại các lĩnh vực ngành, bộ sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực để duy trì đà tăng trưởng của ngành, đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước,” Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng thông tin.

Về phát triển thị trường và xúc tiến thương mại, theo ông Hùng, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, coi trọng thị trường trong nước và triển khai đề án xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Vừa qua, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp Môi trường cùng Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đã ký Nghị định thư “mở cửa” thêm hai loại nông sản với quả bưởi và quả chanh; đồng thời xuất khẩu sầu riêng đông lạnh. Đối với truy xuất nguồn gốc thì đã triển khai từ vùng trồng đến thẳng sang tới cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn, sang Trung Quốc.

Ngoài ra, ông Hùng đề cập tới việc nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, trọng tâm gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả với sự tham gia tích cực của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.



Liên quan đến điều chỉnh quy định về quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Hùng cho rằng quyết định này sẽ cần điều chỉnh trong quá trình thực hiện để phù hợp hơn với thực tiễn. Hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã rà soát, thống nhất phương án và sẽ báo cáo Chính phủ, dự kiến điều chỉnh trong tháng 4/2026.

Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

Liên quan đến chỉ tiêu đất trồng lúa, ông Hùng cho biết Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 39/2021/QH15 (trong đó tổng diện tích đất trồng lúa của cả nước đến năm 2030 được xác định là 3.568.000 ha). Theo ông đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Tuy vậy, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết ngành nông nghiệp và môi trường đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

“Qua tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, nhu cầu đăng ký điều chỉnh quy hoạch có xu hướng tăng, trong đó chủ yếu là đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là từ đất nông nghiệp sang đất phục vụ phát triển công nghiệp. Nhưng trong 10 năm qua, việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại địa phương không được vượt quá 10%. Nếu đăng ký vượt khả năng thực hiện sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực. Vì vậy, các địa phương khi đăng ký hết sức cân nhắc, tránh tình trạng lãng phí,” ông Hùng lưu ý.

Về vấn đề an ninh lương thực, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết với tổng diện tích đất trồng lúa của cả nước đến năm 2030 là 3.568,48 nghìn ha vẫn có thể bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và duy trì xuất khẩu.

“Hiện lúa Việt Nam đạt năng suất khoảng 6,2 tấn/ha, đứng thứ hai thế giới; còn Ấn Độ đạt khoảng 7 tấn/ha. Dư địa tăng năng suất không còn nhiều, nhưng vẫn có thể duy trì xuất khẩu khoảng 5 tỷ USD/năm,” ông Hùng nói.

Đối với việc sắp xếp lại nông lâm trường, ông Hùng nhấn mạnh đây là vấn đề bức xúc nhất qua rất nhiều năm không giải quyết dứt điểm được. Tính đến nay, đã có 161/256 công ty nông lâm nghiệp hoàn thành sắp xếp đổi mới.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng cho biết theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án, Bộ Nông nghiệp Môi trường là cơ quan tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ, nhưng sau khi phê duyệt phương án thì nhiệm vụ trách nhiệm là của các địa phương.

"Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 40/41 phương án tổng thể. Còn lại thành phố Hà Nội chưa hoàn thành, đang chờ rà soát, đồng bộ với quy hoạch Thủ đô và các quy định pháp luật liên quan," ông Hùng nói.

Thông tin thêm về vấn đề kiểm soát an toàn thực phẩm, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho rằng Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan phối hợp. Do vậy, thời gian tới, trường hợp Bộ Y tế rà soát, điều chỉnh Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, bộ sẽ phối hợp chặt chẽ đối với nhiệm vụ này./.

