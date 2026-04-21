Xử lý nghiêm việc lợi dụng biến động giá nhiên liệu để trục lợi tăng giá vé

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động bám sát tình hình thực tế, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện vận tải phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là vận tải hành khách kết nối với các ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu, tuyệt đối không để hành khách không có phương tiện vận chuyển; tăng cường kiểm tra, xử lý việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo đúng quy định.

Các cục quản lý chuyên ngành xây dựng phương án tổ chức giao thông hợp lý để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông kịp thời phát hiện, xử lý ngay các bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường quản lý, nhất là trên những tuyến đường miền núi, khu vực đèo dốc, trơn trượt, sương mù, tầm nhìn hạn chế; bố trí các điểm dừng nghỉ tạm thời trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng của ngành Công an và chính quyền địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả chi phí vận tải, phù hợp với biến động giá nhiên liệu, xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ; chủ động nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao.

Các đơn vị trên được Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, các tuyến vận tải thủy, các nhà ga, sân bay, bến xe, cảng biển, bến thủy nội địa; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cước vận tải, thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe và bán đúng giá vé theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý và trục lợi.

Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, cảng, bến thủy nội địa xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, bố trí đầy đủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, khắc phục khó khăn khi giá nhiên liệu tăng cao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa trong tổ chức vận tải, tiết kiệm chi phí nhằm phục vụ tốt nhất người dân đi lại dịp nghỉ lễ.

Các cảng hàng không, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đội ngũ nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu và hoạt động bay; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sự cố hoặc tai nạn do lỗi chủ quan gây ra.

Hãng hàng không, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay, chuyến tàu phục vụ trong các ngày cao điểm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay, an toàn đường sắt; hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp cao điểm trước/sau kỳ nghỉ lễ.../.

