Ngày 5/4, mạng xã hội lan truyền clip tài xế xe tải không ngại hiểm nguy cứu bé gái 2 tuổi đứng giữa quốc lộ, thoát khỏi tình huống nguy hiểm, khiến nhiều người cảm kích.

Bản tin 60s ngày 6/4/2026 gồm những nội dung sau:

Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế xe tải lao mình cứu bé gái trên Quốc lộ 1.

Cả 3 miền Bắc-Trung-Nam nắng nóng như “đổ lửa”, có nơi trên 39 độ C.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên trở thành người giàu nhất Đông Nam Á.

Cái kết cho đối tượng chiếm đoạt 500 triệu đồng “chuyển nhầm” tại Quảng Trị.

Sức hút khó cưỡng của Hội An và Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới.

Mỹ dồn gần như toàn bộ tên lửa tàng hình tầm xa để tấn công Iran.

Mỹ tuyên bố giải cứu phi công lái F-15E bị bắn rơi tại Iran.

Iran đánh giá cao vai trò của Nga trong giảm căng thẳng xung đột Trung Đông./.