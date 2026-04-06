Thời tiết ngày 6/4: Nắng nóng ở nhiều khu vực, có nơi nhiệt độ vượt 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6-7/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực phía Bắc cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Ngày 6/4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Từ ngày 7/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Trung tâm cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 6/4:

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Ngày nắng nóng; đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm không mưa.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-34 độ C. Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, riêng phía Bắc 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Ngày nắng nóng; đêm không mưa./.

