Iran đánh giá cao vai trò của Nga trong việc hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Iran đánh giá cao các nỗ lực của Nga nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với các vụ tấn công và đáp trả giữa Mỹ và Israel với Iran.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti (Nga) đăng phát ngày 5/4, người đứng đầu phái bộ ngoại giao Iran tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ông Mojtaba Ferdosipour, nhấn mạnh quan hệ song phương Iran-Nga mang tính chiến lược trên nhiều lĩnh vực và Tehran đánh giá cao vai trò cũng như ảnh hưởng chính trị của Moskva trong việc góp phần hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực chấm dứt xung đột đang dẫn tới “bế tắc địa chiến lược.”

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra thông báo cho biết Tổng thống Erdogan đưa ra thông điệp trên khi điện đàm với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte hôm 4/4.

Thông báo cũng nêu rõ, trong những ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang nỗ lực thúc đẩy các nỗ lực trung gian hòa giải thông qua các cuộc tiếp xúc với Pakistan và Ai Cập để hướng tới một giải pháp hòa bình cho khu vực.

Trong khi đó, tình hình thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp. Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 5/4 dẫn thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết quân đội nước này đã phá hủy 3 phương tiện bay của Mỹ, gồm một máy bay vận tải quân sự C-130 và 2 trực thăng Black Hawk, trong quá trình Mỹ triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ thành viên phi hành đoàn của chiến đấu cơ bị bắn rơi tại Iran 2 ngày trước đó.

Các phương tiện này bị bắn trúng tại khu vực phía Nam thành phố Isfahan. Về phía Mỹ, nước này thông báo đã giải cứu an toàn phi công lái máy bay F‑15E bị bắn rơi tại Iran.

Theo thông tin khác do hãng thông tấn IRNA cũng của Iran đưa tin, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào khu vực Tây Bắc Iran khiến 5 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng.

Không chỉ ở Iran, căng thẳng cũng tiếp tục lan rộng ra khu vực Vùng Vịnh. Nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa trong ngày 5/4 khi Iran đẩy mạnh các đòn đáp trả những mục tiêu có liên quan đến Mỹ.

Giới chức UAE cho biết đang xử lý các đám cháy tại một nhà máy hóa dầu ở Khu công nghiệp Ruwais ở bờ biển Tây Bắc nước này. Bahrain và Kuwait cũng thông báo về thiệt hại ở các cơ sở năng lượng, điện và khử muối.

Các quốc gia Vùng Vịnh bác bỏ cáo buộc từ phía Tehran cho rằng họ cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran./.

