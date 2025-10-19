Lần đầu tiên hơn 1000 phụ nữ Việt chạy hưởng ứng Vì cộng đồng không khói thuốc

Sáng 19/10, hơn 1.000 phụ nữ đã cùng sải bước quanh hồ Bảy Mẫu (Công viên Thống Nhất, Hà Nội) trong Giải chạy “Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc,” do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, lan tỏa thông điệp sống khỏe–sống xanh.

Giải chạy nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Không khí sôi nổi, rực rỡ sắc áo lan tỏa khắp Công viên Thống Nhất trong buổi sáng tháng 10 khi hơn 1.000 vận động viên cùng nhau chạy cự ly 2,5 km quanh hồ Bảy Mẫu để hưởng ứng Giải chạy “Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc.”

Trong dòng người hào hứng sau đường chạy, bạn Trần Hà Sơn đã chia sẻ: “Mình thấy đây là một giải chạy rất ý nghĩa bởi vì đây ko chỉ là giải chạy vì phụ nữ mà còn truyền tải thông điệp về một cộng đồng không khói thuốc.”

Đây là một trong 3 hoạt động nổi bật giữa Báo Phụ nữ Việt Nam và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) triển khai trong năm 2025 nhằm chung tay phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Giải chạy "Phụ nữ Vì môi trường không khói thuốc" mang đến một sân chơi đầy hấp dẫn, nơi mỗi bước chạy mang theo thông điệp Vì sức khỏe phụ nữ, trẻ em, vì cộng đồng không khói thuốc. Hoạt động nhằm khuyến khích xây dựng lối sống lành mạnh, môi trường sống và làm việc không khói thuốc.

Theo Bộ Y tế, mỗi năm có hơn 100.000 người Việt tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó gần 19.000 ca do hút thuốc thụ động. Vì thế, việc tuyên truyền về môi trường không khói thuốc cần được lan tỏa bằng những hình thức gần gũi, thiết thực như chính những bước chạy hôm nay./.

