Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips

Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).

Bắt giữ vợ Mr Hunter đang lẩn trốn tại Thái Lan

Về vụ án lừa đảo của Mr Pips, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã khởi tố 44 bị can, trong đó, 38 người bị cáo buộc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," 4 người về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội" và 1 người về tội "Không tố giác tội phạm."

Cơ quan Công an đã phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam và Interpol Thái Lan bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter) đang trốn tại Thái Lan và đang yêu cầu dẫn độ. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã bắt giữ Nguyễn Thị Thủy, người được Phó Đức Nam giao giữ vai trò kế toán.

Cơ quan Công an đã thu giữ thêm nhiều bất động sản, 7 xe ôtô hạng sang; làm rõ 1,2 triệu đô la Singapore (khoảng 40 tỷ đồng) mà Phó Đức Nam đã gửi vào ngân hàng tại Singapore và phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này. Hiện nay, tổng giá trị số tài sản thu giữ được trong vụ án này đã lên đến 5.315 tỷ đồng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhận định, đây là vụ án rất lớn với gần 1.100 đối tượng liên quan, có cả thanh niên, sinh viên, học sinh. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn với 571 bị hại. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kêu gọi những ai là nạn nhân của vụ án liên hệ với cơ quan điều tra để được hỗ trợ và trả lại tài sản.

Bộ Công an làm rõ động cơ phát tán hình ảnh tố C.P. Việt Nam bán heo bệnh

Tại họp báo, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) trả lời về quá trình điều tra, xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội tố Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh.

Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an cho biết, ngày 30/5, sau khi có thông tin tố cáo trên mạng xã hội về hành vi sử dụng heo bệnh, gà bệnh bán ra thị trường, C05 kịp thời chỉ đạo, phối hợp Công an tỉnh Hậu Giang (cũ), Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) kiểm tra.

Căn cứ vào báo cáo của Công an tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, đến nay đã có đủ căn cứ xác định nội dung vụ việc. Căn cứ vào kết quả xác minh, giải quyết tố giác tội phạm; căn cứ khoản 2, Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) quyết định không khởi tố vụ án.

Quá trình điều tra, xác minh xác định không có cơ sở kết luận Công ty C.P. Việt Nam “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm,” do không thu được mẫu thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm tại thời điểm năm 2022, 2023.

Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra kết thúc giải quyết nguồn tin về tội phạm và ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm qui định về an toàn thực phẩm.”

"C05 tiếp tục theo dõi, kết hợp chặt chẽ với công an các địa phương để làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán hình ảnh trên mạng xã hội. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định," lãnh đạo C05 cho biết thêm.

Cũng tại họp báo, đại diện Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Bamboo Capital./.

