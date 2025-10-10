Số liệu các gói thầu chưa quyết toán tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Liên quan đến vụ việc “Chưa quyết toán Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên” mà phóng viên TTXVN phản ánh, ngày 10/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiến hành mời và làm việc với các nhà thầu để xác nhận lại khối lượng, số liệu các gói thầu chưa phê duyệt quyết toán thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo đó, từ ngày 8-14/10, Sở Y tế Đắk Lắk mời làm việc với các đơn vị gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Tiến Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) thi công xây lắp Hạng mục Sân, đường nội bộ (gói thầu số 6); Công ty Cổ phần Xây dựng Đắk Lắk (tỉnh Đắk Lắk) thi công xây lắp Hạng mục Nhà kỹ thuật nghiệp vụ (gói thầu số 7); Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Tràng An (Hà Nội) thi công Hạng mục Thiết bị xây lắp Nhà kỹ thuật nghiệp vụ (gói thầu số 18) và Hạng mục Hệ thống khí y tế trung tâm (gói thầu số 20); Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (Hà Nội) thi công Hạng mục Nhà điều trị nội trú số 3 (gói thầu số 17);

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Trọng Hiếu (Đắk Lắk) thi công Hạng mục Mạng ngoài nhà (gói thầu số 15); Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Hà Nội) thi công Hạng mục Trạm xử lý nước thải, rác thải (gói thầu số 16); Công ty Xây dựng Nam Sơn ( Đắk Lắk) thi công Hạng mục Cổng, tường rào (gói thầu số 3); Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô Incoland (Hà Nội) thi công gói thầu Xây lắp và thiết bị đi kèm hạng mục nhà điều trị nội trú số 1, số 2.

Trước đó, ngày 17/9, phóng viên TTXVN phản ánh nội dung liên quan đến Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được khởi công từ năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, do Sở Y tế Đắk Lắk làm chủ đầu tư, khánh thành ngày 26/2/2019 với 1.200 giường bệnh.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn còn 9/19 hạng mục công trình xây dựng chưa quyết toán, dẫn đến chưa hoàn thành quyết toán theo quy định pháp luật. Do đó, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chưa đủ cơ sở để xác định là tài sản Nhà nước được hình thành từ dự án.

Đáng lo ngại, dự án chưa hoàn thành quyết toán nên bệnh viện chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức, phát sinh nhiều bất cập trong quá trình vận hành, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau phản ánh của phóng viên TTXVN, ngày 1/10, Ủy ban Nhân dân Đắk Lắk ban hành công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung phản ánh, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cung cấp thông tin cho phóng viên TTXVN theo quy định./.

Tìm hồ sơ liên quan gói thầu chưa quyết toán ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Trước đó, phóng viên TTXVN có bài phản ánh Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được khởi công từ năm 2010 với tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng, nhưng hiện còn 9/19 hạng mục chưa quyết toán.