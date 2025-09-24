Sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: Người bệnh mong chờ công lý

Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ “máy hỏng vẫn chỉ định tán sỏi” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, coi đây là bài học lớn để củng cố quản lý và khôi phục niềm tin của người bệnh.

Vụ việc “chỉ định nội soi tán sỏi laser trong thời gian máy hỏng” tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên làm dư luận xôn xao. Sự việc không chỉ vi phạm trong chuyên môn và quy định của pháp luật mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân khi tham gia khám, chữa bệnh.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhận định đây là vi phạm trong chuyên môn và sẽ xử lý nghiêm đối với cán bộ, nhân viên liên quan đến vụ việc. Dư luận và người bệnh đang mong chờ một kết luận điều tra “đúng người, đúng tội” từ các cơ quan chức năng./.