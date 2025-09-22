Vụ tán sỏi laser trong thời gian máy hỏng: Khởi tố hai Trưởng khoa

Ngày 22/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với hai Trưởng khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có liên quan đến việc "tán sỏi laser trong thời gian máy hỏng."

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại Thận-Tiết Niệu và ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ ngày 28/3/2024 đến ngày 15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 đến ngày 31/12/2024, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi laser bị hỏng, không sử dụng được.

Ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình (ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy laser).

Tổng cộng, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng; bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng; 20 hồ sơ không thuộc đối tượng bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng.

Bệnh viện cũng đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của hai bị can trên đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế trên 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân gần 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã phản ánh tình trạng máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (đưa vào sử dụng từ năm 2015) bị giảm công suất.

Bệnh viện đã "mượn" máy tán sỏi laser từ cuối tháng 11/2023 đến 30/5/2024 để điều trị cho bệnh nhân./.

Vụ tán sỏi laser trong thời gian máy hỏng: Mời bệnh nhân đến kiểm tra sức khỏe Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mời tất cả các bệnh nhân kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại. Việc này nhằm phát hiện sớm các bệnh lý hệ tiết niệu, theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời.