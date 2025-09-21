Vụ tán sỏi laser trong thời gian máy hỏng: Mời bệnh nhân đến kiểm tra sức khỏe

Ngày 21/9, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã gửi thư mời kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân liên quan đến việc "tán sỏi laser trong thời gian máy bị hỏng."

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mời tất cả các bệnh nhân kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại. Việc này nhằm phát hiện sớm các bệnh lý hệ tiết niệu (nếu có), theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời.

Bệnh viện mời các bác sỹ chuyên khoa trong lĩnh vực Ngoại thận Tiết niệu từ các bệnh viện khác cùng kiểm tra, đánh giá sức khỏe cho từng bệnh nhân.

Thời gian kiểm tra sức khỏe diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 3/10 tại Khoa Khám bệnh, tầng 1, Khu nhà A, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bệnh nhân được miễn phí hoàn toàn chi phí các dịch vụ khám cận lâm sàng liên quan đến hệ tiết niệu và các vấn đề phát sinh có liên quan.

Trước đó phóng viên TTXVN đã phản ánh máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (đưa vào sử dụng từ năm 2015) bị giảm công suất.

Bệnh viện đã "mượn" máy tán sỏi laser (của một công ty trong Thành phố Hồ Chí Minh) từ cuối tháng 11/2023 đến 30/5/2024 để điều trị cho bệnh nhân.

Trong 480 bệnh nhân điều trị tại khoa Ngoại Thận-Tiết niệu (từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2025), có 255 trường hợp áp sai mã dịch vụ kỹ thuật “nội soi tán sỏi” trong thanh toán bảo hiểm y tế. Số bệnh nhân còn lại được can thiệp bằng các biện pháp chuyên môn khác.

Vụ việc trên được phát hiện từ ngày 22/7/2025, thông qua hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khắc phục các tồn tại, sai phạm và kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, giao 3 bệnh viện khác gồm: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột cử các bác sĩ chuyên khoa tham gia khám, tầm soát nhằm bảo đảm khách quan vụ việc.

Ngày 20/8/2025, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã xem xét và quyết định kỷ luật đối với 3 bác sỹ và 1 điều dưỡng có liên quan đến vụ việc.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và theo đúng quy định của pháp luật./.

