Bộ Y tế vào cuộc vụ 480 trường hợp tán sỏi thận khi máy hỏng ở Đắk Lắk

Ngày 18/9, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo Bộ Y tế, ngày 17/9/2025, các phương tiện truyền thông đưa tin: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mặc dù đã bị hỏng máy laser tán sỏi từ cuối năm 2023 đến nay nhưng vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh.

Bộ Y tế đánh giá, nội dung sự việc được phản ánh có tính chất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế nhưng chưa được báo cáo về Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung, cụ thể: Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cơ quan báo chí đã nêu; yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rà soát lại quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, quy trình chuyên môn kỹ thuật tán sỏi; điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, công tác cung ứng thuốc, thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; việc thực hiện chế độ báo cáo công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan, đồng thời phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát công tác ký hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan và xem xét thu hồi các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định.

Cùng đó, chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác mua sắm, cung ứng, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, thuốc và các hoạt động chuyên môn kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh; công tác quản lý bảo hiểm y tế và thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo các giải pháp để bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân.

Công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng; khẩn trương gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Bảo hiểm y tế và Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế) trước 13 giờ ngày 19/9/2025.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk thông tin vụ việc cho các cơ quan báo chí. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trước đó, ngày 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk thông tin nhanh đến các cơ quan báo chí về vụ việc.

Bác sỹ chuyên khoa II Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ tháng 7/2025, Sở Y tế đã thành lập Đoàn kiểm tra số 355, đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn đối với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Kế hoạch làm việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với 5 nội dung kiểm tra, trong đó có nội dung đánh giá thực trạng hoạt động Khoa Ngoại thận-Tiết niệu của bệnh viện.

Kết quả kiểm tra nhanh ngày 22/7 tại Khoa Ngoại thận-Tiết niệu, ghi nhận một số tồn tại: Việc quản lý thiết bị y tế (máy tán sỏi laser) và vật tư y tế (Sonde JJ) còn bất cập (có sự chênh lệch giữa số lượng Sonde JJ khoa dược đã cung cấp so với lượng Sonde JJ sử dụng thực tế tại khoa; 255 ca nội soi tán sỏi được thực hiện tại bệnh viện trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Trên cơ sở báo cáo giải trình của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ngày 6/8, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức cuộc họp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về nội dung giải trình kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 355.

Máy tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được đưa vào sử dụng từ năm 2015, sau một thời gian dài sử dụng, đến cuối năm 2023, thiết bị có dấu hiệu giảm công suất và hư hỏng vào năm 2024.

Trong thời gian máy hỏng, Khoa Ngoại thận-Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi. Qua rà soát, đoàn kiểm tra phát hiện có 255 trường hợp bệnh nhân sử dụng kỹ thuật khác nhưng hồ sơ ghi sử dụng dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi.

Nhờ sự chủ động, kiểm tra thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Sở Y tế đã phát hiện ra sai phạm của các nhân viên thuộc Khoa Ngoại thận-Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sau khi phát hiện sai phạm, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan giải trình, làm rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng cá nhân trong việc thực hiện không đúng quy trình chuyên môn, sai quy định.../.

Đắk Lắk: Xử lý nghiêm vụ việc 480 trường hợp tán sỏi laser khi máy bị hỏng Sở Y tế Đắk Lắk xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên liên quan vụ việc 480 ca tán sỏi laser trong thời gian máy hỏng, đảm bảo công bằng và minh bạch.