Tìm hồ sơ liên quan gói thầu chưa quyết toán ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Liên quan đến bài viết “Nhiều vướng mắc trong vận hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vì chưa quyết toán” của phóng viên TTXVN, ngày 1/10, Ủy ban Nhân dân Đắk Lắk ban hành công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung phản ánh, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cung cấp thông tin cho TTXVN theo quy định.

Trước đó, ngày 17/9, phóng viên TTXVN phản ánh nội dung liên quan đến Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được khởi công từ năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, do Sở Y tế Đắk Lắk làm chủ đầu tư, khánh thành ngày 26/2/2019 với 1.200 giường bệnh.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn còn 9/19 hạng mục công trình xây dựng chưa quyết toán, dẫn đến chưa hoàn thành quyết toán theo quy định pháp luật. Do đó, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chưa đủ cơ sở để xác định là tài sản nhà nước được hình thành từ dự án.

Đáng lo ngại, dự án chưa hoàn thành quyết toán nên bệnh viện chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức, phát sinh nhiều bất cập trong quá trình vận hành, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau khi bài viết trên được đăng phát, ngày 19/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk có công văn đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk cung cấp thông tin và phản hồi thông tin báo chí phản ánh theo quy định.

Ngày 25/9, Sở Y tế Đắk Lắk có công văn phản hồi thông tin báo chí và cho biết: Sở Y tế đang làm việc với các nhà thầu và phối hợp tìm kiếm hồ sơ liên quan đến các gói thầu hiện chưa phê duyệt quyết toán thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng, không thể bổ sung đầy đủ hồ sơ, đơn vị sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, giải quyết./.

