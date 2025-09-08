Nghệ An: Nhiều sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc

Kết luận của Thanh tra tỉnh Nghệ An mới đây đã chỉ ra nhiều tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính, thu chi viện phí, sử dụng tài sản công, liên doanh liên kết cũng như hoạt động mua sắm thuốc, vật tư y tế của Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc.



Cụ thể, về nguồn thu viện phí, Đoàn thanh tra phát hiện bệnh viện đã thanh toán viện phí từ Quỹ bảo hiểm y tế chưa đúng quy định đối với dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật Phaco (tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm) trong hai năm 2023-2024.

Số tiền bệnh viện đã thanh toán viện phí từ Quỹ bảo hiểm y tế không đúng quy định là trên 740 triệu đồng.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, bệnh viện thực hiện thanh quyết toán giá trị khối lượng xây lắp là các công trình sửa chữa bể sinh học, tường rào, hệ thống thoát nước cũng như một số khu điều trị và khoa chuyên môn cao hơn thực tế ở 3 công trình sửa chữa, với số tiền sai phạm 94,7 triệu đồng.

Về hoạt động kinh doanh dịch vụ, bệnh viện sử dụng tài sản công để cho thuê, kinh doanh (nhà ăn, căng tin, nhà thuốc, bãi gửi xe, các dịch vụ theo yêu cầu...) khi chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án, vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Ngoài ra, trong hoạt động bán sổ y bạ và gửi tiền ngân hàng, đơn vị chỉ áp dụng thuế suất 2% thay vì 5%, dẫn đến việc nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp, với số tiền 33,4 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2023 - 2024, bệnh viện thực hiện 5 gói thầu mua sắm trang thiết bị với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng và 18 gói thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế trị giá hàng trên 123,6 tỷ đồng.

Mặc dù cơ bản tuân thủ Luật Đấu thầu nhưng quá trình triển khai vẫn để lộ nhiều bất cập như: Một số biên bản thương thảo hợp đồng của các gói thầu chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh không đúng mẫu quy định.

Nhiều gói thầu mua sắm ít hơn so với hợp đồng đã ký nhưng hợp đồng lại không có điều khoản điều chỉnh, vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện hợp đồng.

Có trường hợp xác định nhu cầu chưa sát thực tế, dẫn đến việc phải ký phụ lục bổ sung, làm tăng giá trị hợp đồng so với giá trúng thầu ban đầu. Một số gói thầu dù đã phê duyệt, ký kết hợp đồng nhưng không triển khai mua sắm, gây lãng phí thời gian và nguồn lực.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của một số gói chưa sát thực tế, vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và 2023.

Qua đó, tổng số sai phạm Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc là 877,4 triệu đồng. Trong đó, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 848,8 triệu đồng và giảm trừ quyết toán một công trình 28,5 triệu đồng.

Bên cạnh xử lý về kinh tế, Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Bệnh viện tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân có sai phạm; hoàn thiện hồ sơ quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý phần tài sản góp vốn từ nhân viên theo đúng quy định pháp luật.

Sở Y tế Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn bệnh viện trong quá trình khắc phục, đảm bảo chấm dứt dứt điểm các tồn tại./.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra chặt chẽ nguyên liệu làm thuốc, nhằm đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật, khi thời gian gần đây phát hiện nhiều sản phẩm sai phạm liên quan đến sức khỏe con người.