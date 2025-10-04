Vụ tán sỏi laser khi máy hỏng: Khởi tố Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 4/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, do có liên quan đến vụ việc "tán sỏi laser trong thời gian máy hỏng" đang được dư luận quan tâm.

Ông Nguyễn Đăng Giáp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ ngày 28/3/2024 đến 15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 đến 31/12/2024, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi laser bị hỏng, không sử dụng được.

Tuy nhiên, một số bác sỹ vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình (ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy laser).

Tổng cộng, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng; bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng; 20 hồ sơ không thuộc đối tượng bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Bệnh viện cũng đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Trước đó, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại Thận-Tiết Niệu và ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, hành vi của hai bị can trên đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế trên 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân gần 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết thêm nhiệm vụ tiếp theo của Sở Y tế là phải chỉ định người để lãnh đạo, điều hành Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; không để gián đoạn việc khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Liên quan đến vụ việc này, tại phiên họp ngày 29/9/2025, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo./.

