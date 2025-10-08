Xây dựng cơ chế thích ứng già hóa và phân bổ dân số hợp lý

Chiều 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dân số và dự án Luật Phòng bệnh.

Nghiên cứu biện pháp tổng thể, căn cơ nhằm đạt mức sinh thay thế bền vững

Tờ trình dự án Luật Dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày nêu rõ, việc xây dựng dự án Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số, khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu công tác dân số phát triển trong tình hình mới.

Dự thảo Luật gồm 8 chương, 28 điều, với dự kiến phạm vi điều chỉnh gồm: duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số, dân số già; nâng cao chất lượng dân số; truyền thông, vận động, giáo dục về dân số; các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, dự án Luật đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân số, phù hợp với Hiến pháp, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan.

Về duy trì mức sinh thay thế (Điều 13), Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu có các biện pháp tổng thể, căn cơ, toàn diện nhằm đạt được mức sinh thay thế bền vững; nghiên cứu quy định theo hướng hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ 2 con, trong đó nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở mức hỗ trợ cao hơn; làm rõ tiêu chí “địa phương có mức sinh thấp.”

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để bảo đảm tính khả thi của quy định ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với một số nhóm đối tượng; bổ sung quy định định kỳ Chính phủ công bố tình trạng mức sinh để chính quyền địa phương xây dựng, thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp; trường hợp mức sinh của một số địa phương xuống mức rất thấp, Chính phủ báo cáo, đề xuất với Quốc hội có biện pháp can thiệp kịp thời.

Tán thành với việc ban hành dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, nhiều nước trên thế giới đang đối diện với áp lực già hóa dân số.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về chính sách dân số trong dự thảo Luật; xây dựng cơ chế thích ứng già hóa và phân bổ dân số hợp lý để giảm quá tải đô thị, bảo vệ môi trường, tận dụng dân số vàng cho tăng trưởng trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc nâng cao chất lượng dân số, số hóa giáo dục và số hóa y tế. Khi Luật được ban hành, việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân là hết sức quan trọng, góp phần bảo đảm giảm mất cân bằng giới tính.

Liên quan đến quy định về các chính sách, biện pháp để duy trì mức sinh thay thế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị, cần tiếp tục nghiên cứu để có những giải pháp tổng thể, căn cơ và toàn diện hơn, mang tính hỗ trợ lâu dài, tạo điều kiện thực chất để người dân yên tâm kết hôn và sinh đủ 2 con, từ đó đạt mức sinh thay thế.

Nâng cao ý thức phòng bệnh cho toàn dân

Cho ý kiến về dự án Luật Phòng bệnh chiều 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; phòng, chống bệnh không lây nhiễm, các rối loạn sức khỏe tâm thần và các yếu tố nguy cơ đảm bảo tính khái quát, thống nhất, cách hiểu trong triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đặc biệt phải nhấn mạnh trong dự thảo Luật, phòng bệnh là chính; vì thế các quy định liên quan đến giáo dục, nâng cao ý thức phòng bệnh cho toàn dân và các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và biện pháp dinh dưỡng để hỗ trợ là những giải pháp rất quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về dinh dưỡng trong phòng bệnh, bảo đảm việc áp dụng nguyên tắc dinh dưỡng trong phòng bệnh theo vòng đời; đánh giá, rà soát tính khả thi nguồn kinh phí thực hiện các quy định về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, các rối loạn sức khỏe tâm thần và kinh phí để áp dụng dinh dưỡng trong phòng bệnh...

Nhấn mạnh đây là dự án Luật quan trọng, “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị rà soát kỹ lưỡng, bám sát Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; trong đó quy định rõ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của mọi người dân.

Lưu ý đến việc mọi người dân phải có kiến thức, hiểu biết về phòng bệnh để trị bệnh tại gia đình, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhiều nội dung của Nghị quyết cần phải thể chế hóa đầy đủ trong dự thảo Luật; hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh và nâng cao thể chất./.

