Gia tài “sổ đỏ” của những "người hùng" thầm lặng giữa đời thường

Hiến máu không chỉ là hành động nhân đạo cao đẹp mà còn thể hiện tình yêu thương, nghĩa đồng bào, tinh thần mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại.

Với những người hiến máu nhiều lần, “kho sổ đỏ” của họ ngày một đầy thêm theo năm tháng. Và sau hành động đẹp của những người hiến máu tình nguyện vì tính cộng đồng đó, mỗi cuốn “sổ đỏ” còn lại cũng chính là một gia tài “thiện nguyện” cứu người mà họ đã dày thêm thật đáng trân trọng.

Thắp sáng ngọn lửa nhân ái

Ra Hà Nội dự Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc, Đại úy Đoàn Việt Hưng (34 tuổi), Công an xã Bình Lộc, Công an tỉnh Khánh Hòa được chọn là 1 trong 5 đại biểu Công an trên cả nước được tôn vinh năm nay.

Hưng tâm sự từ khi còn là sinh viên Đại học An ninh Nhân dân đã tham gia hiến máu. Đến nay Đại úy Đoàn Việt Hưng có “gia tài” là 55 “cuốn sổ” chứng nhận hiến máu.

Nhớ lại lần đầu tiên hiến máu, Hưng kể hôm đó bạn thân bị tai nạn, có đăng trên mạng cần tìm nhóm máu AB, Hưng là người có nhóm máu này nên đã không ngần ngại chạy ngay tới bệnh viện để hiến máu cho bạn. Sau đó, bạn đã được cấp cứu và điều trị ổn định, xuất viện. Từ lần hiến máu đó, hành trình cho đi để nối dài sự sống của Hưng bắt đầu và bền bỉ cho tới hôm nay.

“Hiến máu cứu người là việc hết sức thiết thực vì mình đã giúp được nhiều người. Em mong rằng phong trào này ngày càng lan toả trong xã hội, bản thân em sẽ tích cực vận động mọi người hiến máu hơn nữa,” Đại úy Đoàn Việt Hưng cho hay.

Sau khi tốt nghiệp ra trường về nhận công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Khánh Hòa, Hưng bắt đầu hành trình hiến máu nhiều hơn. Từ năm 2015, Đại úy Hưng bắt đầu hiến tiểu cầu, 1 tháng 1 lần. Sau đó, anh được Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Khánh Hòa đưa vào Câu lạc bộ hiến tiểu cầu. Mỗi lần Trung tâm cần tiểu cầu cho cấp cứu, anh lại đi hiến ngay.

Bác sỹ Trịnh Hồng Sơn, công tác tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái). (Ảnh: T.G/Vietnam+)



Bác sỹ Trịnh Hồng Sơn (30 tuổi), công tác tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái) chia sẻ, với anh mỗi lần hiến máu mang lại một cảm xúc riêng. Bác sỹ Sơn đã tham gia hiến máu tình nguyện hơn 20 lần, trong đó 3 lần hiến máu khẩn cấp, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Bác sỹ Sơn nhớ nhất đó là lần cả bệnh viện tập trung vào cấp cứu cho một sản phụ bị đờ tử cung sau sinh, sốc mất máu nặng. Với tư cách là các bác sỹ đều muốn cứu sống bệnh nhân nhưng khối lượng máu của bệnh viện đã huy động nhiều nhưng không đủ, khi đó 30 nhân viên của bệnh viện đã tập trung vào hiến máu để cứu sống bệnh nhân.

Dù đã dùng hết máu và chế phẩm có sẵn trong kho, Bệnh viện vẫn không đủ. Lúc ấy, không cần suy nghĩ, bác sỹ Sơn đã vào phòng hiến máu ngay để trợ giúp cho bệnh nhân. Với anh, việc hiến máu không phải để được ghi nhận mà đơn giản là phản xạ tự nhiên của một người đã thề "hết lòng vì người bệnh.”

Bác sỹ Trịnh Hồng Sơn chia sẻ từ khi còn đi học, được tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, tham gia nhiều chương trình hiến máu tình nguyện nên cảm nhận được ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu. Nhưng có lẽ động lực to lớn nhất để anh hiến máu và vận động nhiều người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu đó là khi trở thành một bác sỹ hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trực tiếp cấp cứu, điều trị cho những người bệnh nặng phải truyền máu rất nhiều. Bác sỹ Sơn còn luôn tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp đăng ký tham gia bằng các hình thức phù hợp.

Anh Phạm Quang Long (48 tuổi), công tác tại Trường Trung Học cơ sở Hòa Hưng, Yên Hòa, Đồng Nai tâm sự khi được là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh anh cảm thấy rất vinh dự để tiếp tục cố gắng thêm trong những hoạt động hiến máu nhân đạo. Từ năm 2013 đến nay anh Long đã hiến máu được gần 40 lần.

Anh Phạm Quang Long (ở Đồng Nai) đã có gần 40 lần hiến máu. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

“Hiến máu với tôi đã trở thành một việc làm không thể thiếu, một năm tôi hiến máu 2-3 lần. Tôi nhớ lần đầu tiên khi tham gia hiến máu qua một người bạn. Sau lần đầu hiến máu đó, tôi cảm thấy tinh thần mình thoải mái, thấy việc làm có ý nghĩa và từ đó mình đi hiến thường xuyên hơn. Bởi đây là việc làm trong tầm khả năng của mình có thể giúp đỡ người khác thông qua việc cho đi những giọt máu để cứu sống người khác khi bệnh tật. Mình vẫn tiếp tục đi hiến máu khi còn đủ sức khỏe.”

Đó là những câu chuyện về tình yêu thương, về những trái tim bền bỉ cống hiến và trách nhiệm xã hội, mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp của cuộc sống đến với mọi người.

Tiếp thêm nghị lực cho hàng triệu bệnh nhân

Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã được phát triển rộng khắp trên thế giới cũng như tại Việt Nam, thu hút đông đảo người tình nguyện tham gia.

Ngày 14/6 hằng năm, các quốc gia trên thế giới kỷ niệm ngày Quốc tế người hiến máu để tri ân những người hiến máu tình nguyện và khuyến khích những người tình nguyện mới tham gia hiến máu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ và bền vững. Nguồn máu được hiến từ cộng đồng không chỉ bảo đảm phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh, mà còn lan tỏa sâu sắc các giá trị nhân đạo, nhân văn cao đẹp trong xã hội. Hiến máu tình nguyện đã và đang trở thành một nét đẹp văn hóa, một biểu tượng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, cho trái tim Việt Nam nghĩa tình và nhân hậu.

Kể từ năm 2008, khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, công tác hiến máu tại Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Từ đó đến nay, cả nước đã tiếp nhận gần 20 triệu đơn vị máu. Riêng trong những tháng đầu năm 2025, thông qua các chiến dịch trọng điểm như “Lễ hội Xuân hồng”, “Chủ Nhật Đỏ”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”, chúng ta đã tiếp nhận gần 850.000 đơn vị máu, đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã tiếp nhận gần 850.000 đơn vị máu, đạt 50% kế hoạch năm nhờ các chiến dịch hiến máu lớn được phát động.

Những tấm gương hiến máu tiêu biểu - không chỉ vì số lần hiến ấn tượng (trên 60, 80, 100 lần), mà còn là sự bền bỉ, âm thầm cống hiến. Họ đến từ mọi miền đất nước, từ lực lượng vũ trang, y tế, doanh nghiệp, trường học, người có nhóm máu hiếm... Họ là những người hiến máu tiêu biểu, không chỉ ở số lần hiến máu (có người hiến trên 60, 80, 90, thậm chí trên 100 lần), mà còn là những tấm lòng cao cả đến từ vùng sâu, vùng xa, từ các lực lượng vũ trang, ngành y tế, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, các câu lạc bộ người hiến máu dự bị, người có nhóm máu hiếm…

“Họ là những người anh hùng thầm lặng, không cần danh hiệu, không cần ghi công, nhưng đã và đang viết nên những bài ca của lòng nhân ái giữa đời thường. Họ đã chọn cách cống hiến không bằng lời nói, mà bằng những hành động cụ thể, bằng chính giọt máu của mình, để nối dài sự sống, để thắp sáng hy vọng và để tiếp thêm nghị lực cho hàng triệu bệnh nhân trên hành trình chống chọi với bệnh tật,” Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phân tích./.

