Vụ học viên cai nghiện trốn trại ở Sóc Trăng: Tăng cường nắm bắt tâm tư học viên

Cán bộ dẫn giải học viên trốn trại cai nghiện ma túy tại Sóc Trăng trở về. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Trước vụ việc học viên trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng (ngày 24/2), ngày 29/2, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã có công văn khẩn gửi các đơn vị trực thuộc về việc đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, phòng, chống bạo động, trốn tập thể tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố yêu cầu Giám đốc các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung chỉ đạo và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng học viên; tăng cường kiểm soát, nắm chắc thông tin dư luận về vụ học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng để định hướng, xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng, tác động xấu đến tâm lý của học viên.

Cơ sở cai nghiện ma túy tập trung nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của học viên; phân tích, nhận định, đánh giá sát tình hình và đưa ra các biện pháp nghiệp vụ để quản lý hiệu quả; tăng cường gặp gỡ đối thoại giữa Ban Giám đốc với học viên và thân nhân học viên.

Các cơ sở cai nghiện ma túy tiếp tục rà soát, phân loại, bố trí nơi ở cho học viên phù hợp; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; thực hiện sàng lọc, phân loại học viên ngay từ đầu vào dựa trên các tiêu chí như: Tiền án, tiền sự, thành phần gia đình, các loại ma túy sử dụng… Các cơ sở cai nghiện ma túy quan tâm đến những học viên có tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng, đánh người thi hành công vụ, học viên đã từng tổ chức trốn cơ sở... để tăng cường công tác quản lý, giáo dục, ngăn chặn kịp thời tình trạng học viên bỏ trốn...

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Lê Như Trang yêu cầu Giám đốc các cơ sở cai nghiện ma túy bố trí học viên vào các khu quản lý phù hợp đảm bảo cho công tác quản lý, giáo dục, tư vấn, khám, chữa bệnh và nâng cao hiệu quả cai nghiện.

Các cơ sở rà soát cơ sở vật chất và đề xuất sửa chữa, nâng cấp đảm bảo công tác tiếp nhận, quản lý học viên theo quy định; đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị; phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nơi cơ sở trú tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống bạo động, trốn tập thể, phòng, chống cháy nổ.

Các đơn vị rà soát, bố trí hiệu quả cán bộ, nhân viên trực gác tại các nơi xung yếu như: Cổng các khu quản lý học viên, nơi lao động sản xuất, nơi diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí; tập trung đảm bảo an ninh, an toàn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; chủ động tổ chức kiểm tra các khu ở, phòng ở của học viên để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các chất cấm, vật cấm và các vật không an toàn dễ gây cháy nổ, dễ làm hung khí.

Các đơn vị khẩn trương xây dựng và tổ chức các phương án diễn tập đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cơ sở và gửi Kế hoạch về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Giám đốc các cơ sở cai nghiện ma túy cần đề cao cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ và chăm lo tốt đời sống, vật chất tinh thần cho học viên; quán triệt trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, đạo đức công vụ.

Các cơ sở chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho học viên như: Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp đúng quy định; chăm sóc chữa bệnh, hoạt động vui chơi, giải trí trong học viên...

Các đơn vị rà soát lại hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chuông, kẻng báo động, đảm bảo hoạt động thông suốt từ ban lãnh đạo đến phòng, ban, khu, đội. Giám đốc các cơ sở cai nghiện ma túy báo cáo kịp thời, nghiêm túc, chính xác tình hình an ninh trật tự tại đơn vị, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị cho lãnh đạo Sở.../.