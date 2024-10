Cà Mau: Xe bồn trộn bêtông bị lật, nằm chắn ngang Quốc lộ 63 trong nhiều giờ

Lật xe bồn trộn bê tông tải trọng khoảng 24 tấn trên tuyến Quốc lộ 63 đoạn qua tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Rạng sáng 6/10, trên tuyến Quốc lộ 63 thuộc địa phận phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau (hướng từ thành phố Cà Mau đi huyện Thới Bình), tỉnh Cà Mau đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến xe bồn trộn bêtông mang biển số 84C-070.79, có tải trọng khoảng 24 tấn bị lật nằm chắn ngang Quốc lộ 63 trong nhiều giờ.

Thượng tá Đặng Văn Hữu, Trưởng Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an tỉnh Cà Mau và Công an thành phố Cà Mau đã huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sỹ gồm lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân, phương tiện lưu thông theo hướng khác để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Do vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng cử 1 tổ công tác gồm 11 cán bộ, chiến sỹ và điều động xe chữa cháy chuyên dụng kết hợp huy động nhiều xe cần cẩu tham gia làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ phương tiện gặp nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại, các lực lượng chức năng đang tích cực thực hiện các biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn giao thông.

Do xe bồn trộn bêtông có tải trọng lớn, đang vận chuyển với khối lượng lớn bêtông đến công trình, nên quá trình khắc phục hậu quả mất rất nhiều thời gian.

Vụ tại nạn trên tuy không thiệt hại về người, tài xế bị thương nhẹ nhưng khiến giao thông bị tắc nghẽn cục bộ trên tuyến Quốc lộ 63, đoạn qua địa phận phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

