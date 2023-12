Nghệ An: Xe bồn chở 9.000 lít xăng bị lật, nhiều hộ dân phải di dời

Để đảm bảo an toàn sau khi xe bồn chở xăng bị lật, lực lượng chức năng yêu cầu các hộ gia đình sinh sống gần khu vực xảy ra tai nạn tạm thời di dời cho đến khi xử lý xong sự cố.

Chiếc xe bồn chở 9m3 xăng bị lật trên quốc lộ.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 30/12, khi đang di chuyển trên Quốc lộ 48E đoạn qua huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) do tránh phương tiện khác nên xe bồn chở 9m3 xăng mang biển kiểm soát 37C-44297 do tài xế V.V.M. (27 tuổi) điều khiển bị lật nghiêng khiến tài xế bị thương, xăng rò rỉ ra ngoài.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An lập tức huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để ngăn chặn nguồn lửa, nguồn nhiệt phát sinh trong khu vực nguy hiểm.

Để phòng ngừa sự cố, lực lượng chức năng yêu cầu các hộ gia đình sinh sống gần khu vực xảy ra tai nạn cắt điện hoàn toàn, tạm thời di dời cho đến khi xử lý xong sự cố; đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng hơi xăng, chủ động báo tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện bất thường.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó đã hút xăng ra khỏi bồn, rải cát bảo vệ khu vực rò rỉ, không để loang rộng, triển khai đội hình phun bọt sẵn sàng chữa cháy và xử lý sự cố theo quy trình.

Chiều cùng ngày, một chiếc xe đầu kéo chưa rõ biển kiểm soát trong lúc lưu thông trên Quốc lộ 7, đoạn qua Km 182+100, thuộc địa bàn xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn đã mất lái lao xuống sông.

Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng./.

