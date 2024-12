Nhận thêm nhiều máy bay, một số chặng vẫn ‘cháy vé’ dịp Tết Nguyên đán

Nhiều đường bay đã "cháy vé" trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước thực tế nhiều đường bay đã kín chỗ trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 20255, các hãng hàng không Việt Nam đã liên tục nhân thêm các máy bay và làm việc với đối tác để có thể thuê thêm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Nhiều đường bay ngách “cháy vé”

Khảo sát qua các website bán vé của các hãng hàng không Việt Nam trong ngày 25/1/2025 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn), ngày nghỉ chính thức đầu tiên của dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Huế của Vietnam Airlines chỉ còn vé hạng Thương gia với giá vé lên tới 4,78 triệu đồng. Vietjet khai thác tới 9 chuyến bay nhưng đã “cháy vé” ở tất cả các hạng ghế. Bamboo Airways không khai thác chặng bay này.

Trong ngày này, trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku (Gia Lai)/Đồng Hới (Quảng Bình)/Tuy Hòa (Phú Yên)/Chu Lai (Quảng Nam), vé máy bay của các hãng cũng không còn để bán dù bất cứ hạng ghế nào. Thậm chí đến ngày 29 tháng Chạp, các hãng thông báo “hết vé”.

Với chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, vé phổ thông của Vietnam Airlines là 3,74 triệu đồng, tuy nhiên một số khung giờ cũng đã hết vé hạng ghế này. Vietjet Air giá bán là 3,6 triệu đồng; Bamboo Airways hết ghế phổ thông, chỉ còn ghế thương gia với giá lên tới gần 12 triệu đồng.

Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng được Vietnam Airlines khai thác 24 chuyến nhưng chỉ còn đúng 2 chuyến vào khung giờ rạng sáng còn ghế phổ thông với mức giá 2,5 triệu đồng nhưng số lượng cũng còn rất ít; vé hạng thương gia là 5,1 triệu đồng. Vietjet Air khai thác 12 chuyến nhưng phải từ khung giờ 19h trở lên khách mới có thể mua vé với mức dao động từ 2,4-3,4 triệu đồng. Riêng Bamboo Airways chỉ khai thác một chuyến bay và còn mỗi vé hạng thương gia với mức giá lên tới 6,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu chọn bay sau một ngày (ngày 26/1 - tức 27 tháng Chạp) vào lúc rạng sáng thì vé hạng phổ thông còn nhiều và mức giá của các hãng dao động từ 2,4 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại sau Tết, vào ngày 2/2/2025 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) - ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một số đường bay cũng đã “cháy vé” như: Pleiku/Tuy Hòa/Thanh Hóa/Chu Lai/Đồng Hới đi Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, đến ngày 6/2, một số đường bay mới có chỗ để khách mua và chọn làm phương tiện đi lại.

Nhiều đường bay đã kín chỗ và giá vé còn rất ít với giá rất cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mặc dù mở bán vé bay Tết từ tháng 9-10/2024 để phục vụ nhu cầu mua vé sớm của hành khách, đại diện các hãng hàng không cho rằng nhu cầu đi lại dịp Tết luôn rất cao. Trong bối cảnh thiếu hụt máy bay, người dân nên sớm đặt vé bay để có các mức giá hợp túi tiền và chủ động lựa chọn lịch trình đi lại.

Nhiều đường bay đã ‘cháy’ vé trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, một số đường bay đã đạt trên 90% đến 100% tỷ lệ đặt chỗ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

“Vietnam Airlines đang tích cực theo dõi nhu cầu của thị trường để bổ sung ngay các chuyến bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới khi được nhà chức trách cho phép,” đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 14/1 đến 12/2/2025,các hãng bay Việt Nam cung ứng hơn 6,9 triệu ghế trên các đường bay quốc tế, nội địa với bình quân 227.000 ghế/ngày, tăng 4% so với Tết Nguyên đán 2024. Tổng ghế cung ứng trên các đường bay nội địa xấp xỉ 4,8 triệu ghế (bình quân 160.000 ghế/ngày), tăng khoảng 3,5% so so với cùng kỳ năm 2024. Tổng ghế cung ứng trên các đường bay quốc tế đạt hơn 2,1 triệu ghế (bình quân gần 71.000 ghế/ngày), tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.

“Nhu cầu đi lại trên các đường bay từ khu vực phía Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên hay khu vực Tây Nguyên tăng đột biến giai đoạn trước Tết và ở chiều ngược lại giai đoạn sau Tết Nguyên đán 2025,” đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho hay.

Liên tục bổ sung máy bay

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hãng hàng không Việt Nam liên tục bổ sung thêm máy bay để tăng nguồn cung chỗ ngồi cho hành khách.

Vietnam Airlines nhận thêm 3 máy bay mới trong tháng 12 này nhằm cung ứng hơn 100.000 chỗ cho dịp cao điểm Tết Ất Tỵ 2025. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng lên phương án thuê thêm 4 máy bay Airbus A320/A321, trong đó có 2 máy thuê ướt (bao gồm tổ bay) để phục vụ cao điểm Tết. Mỗi máy bay dự kiến khai thác 180 chuyến trong dịp này.

Các hãng hàng không liên tục bổ sung thêm máy bay để tăng nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vietjet vừa nhận thêm máy bay thế hệ mới A321neo ACF đồng thời dự kiến sẽ thuê ướt ngắn hạn thêm từ 6-10 máy bay trong dịp Tết nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu đi lại mùa cao điểm của người dân và du khách. Tương tự, Vietravel Airlines và Bamboo Airways cũng đang nỗ lực làm việc với các đối tác để có thêm máy bay.

Vietnam Airlines tăng cường đội bay để phục vụ cao điểm Tết Ất Tỵ 2025 Vietnam Airlines nhận thêm nhiều máy bay mới vào dịp cuối năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Các chuyến bay được các hãng tăng cường tập trung vào các đường bay phục vụ nhu cầu về nhà đoàn viên và du xuân dịp Tết như giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vinh; giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Pleiku, Chu Lai, Đồng Hới, Vinh...

Dựa trên nhu cầu của khách hàng, hãng bay tiếp tục kiến nghị với Cục Hàng không Việt Nam để có kế hoạch tăng tần suất, mở bán vé trong giai đoạn tiếp theo.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay trên các đường bay nội địa để kịp thời chỉ đạo các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025./.