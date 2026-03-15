Israel không kích các mục tiêu của Hezbollah trên khắp Liban

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15/3 cho biết đã tiến hành loạt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah trên khắp Liban.



Theo tuyên bố của IDF, các cuộc tấn công được thực hiện trong ngày 14/3, trong đó có các cuộc nhắm vào loạt bệ phóng rocket ở khu vực Al-Qatrani thuộc miền Nam Liban.

IDF cho rằng Hezbollah sử dụng các bệ phóng này để chuẩn bị phóng rocket về phía Israel.



Ngoài ra, quân đội Israel cũng phá hủy các trung tâm chỉ huy của lực lượng Radwan, một đơn vị tinh nhuệ thuộc Hezbollah ở khu vực thủ đô Beirut của Liban. IDF xác định các trung tâm chỉ huy của Radwan điều phối các cuộc tấn công nhằm vào Israel.



Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar khẳng định nước này không có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Liban về chấm dứt các hành động quân sự.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Liban Joseph Aoun nói rằng Beirut vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Israel về đề xuất tiến hành đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt chiến sự giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Phát biểu với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong cuộc gặp tại Liban, Tổng thống Joseph Aoun bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ Liban trong giai đoạn hiện nay.



Trong bối cảnh chiến sự, ngày 15/3, Chính phủ Israel đã thông qua việc chuyển thêm 2,6 tỷ shekel (khoảng 826 triệu USD) cho Bộ Quốc phòng để “mua sắm quốc phòng khẩn cấp và thiết yếu.”

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn các nguồn tin cho biết quyết định trên được các bộ trưởng thông qua trong cuộc họp trực tuyến. Khoản ngân sách bổ sung sẽ được sử dụng cho các nhu cầu an ninh khẩn cấp, bao gồm mua sắm đạn dược, hệ thống vũ khí tiên tiến và bổ sung các kho dự trữ thiết yếu phục vụ hoạt động quân sự./.

