Các nước đồng minh của Mỹ thận trọng về triển khai khí tài quân sự

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước triển khai khí tài quân sự đến Trung Đông trong bối cảnh xung đột kéo dài và những ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu ngày càng lan rộng, một số nước đang cân nhắc việc này nhưng vẫn còn tỏ ra khá thận trọng.



Theo truyền thông Anh ngày 15/3, Thủ tướng nước này Keir Starmer có thể sẽ điều động hàng nghìn hệ thống đánh chặn thiết bị bay không người lái đến Trung Đông và giới chức quân sự Anh đang nghiên cứu khả năng sử dụng hệ thống "Bạch tuộc" để tăng cường khả năng phòng thủ của Anh trước các thiết bị bay không người lái Shahed của Iran.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh tối 14/3 vừa thông báo London đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về các lựa chọn đảm bảo an ninh vận tải biển.

Tuy nhiên, theo lời của Bộ trưởng An ninh Năng lượng Ed Miliband, dù quyết định như thế nào thì kế hoạch thực hiện cũng sẽ phải đảm bảo giảm leo thang xung đột.



Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ cân nhắc kỹ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc điều tàu đến eo biển Hormuz trên cơ sở tham vấn chặt chẽ với Washington.

Một quan chức văn phòng trên nói: "An toàn của các tuyến hàng hải quốc tế và tự do hàng hải phù hợp với lợi ích của tất cả các quốc gia và được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế... Do đó, chúng tôi hy vọng mạng lưới hậu cần hàng hải toàn cầu sẽ nhanh chóng được bình thường hóa trở lại."



Trong khi đó, Cố vấn cấp cao của Chính phủ Nhật Bản, đồng thời là người đứng đầu chính sách của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, ông Takayuki Kobayashi, cho biết rào cản để nước này điều động tàu chiến đến Trung Đông là "rất cao."

Về mặt pháp lý, Tokyo không loại trừ khả năng điều tàu, nhưng xét đến tình hình hiện tại khi xung đột vẫn đang diễn ra, điều này "cần được cân nhắc thấu đáo."

Ông Kobayashi bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cách thức hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo không có "khoảng trống an ninh" ở Đông Á.



Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết tàu sân bay duy nhất của nước này Charles de Gaulle sẽ tiếp tục hiện diện ở phía Đông Địa Trung Hải và lập trường của Paris về tình hình Trung Đông không thay đổi, vẫn mang tính phòng thủ.

Trước đó hôm 12/3, Bộ trưởng Quân đội Pháp Catherine Vautrin cho biết nước này không có kế hoạch gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz khi căng thẳng leo thang.



Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đăng thông điệp trên mạng xã hội kêu gọi các quốc gia phụ thuộc vào nguồn dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh và Pháp, đưa tàu chiến tới tuyến hàng hải chiến lược này để tham gia công tác bảo đảm an ninh trong bối cảnh chiến sự với Iran đang làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đã “phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran” nhưng Tehran vẫn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm vào tuyến hàng hải trọng yếu.

Ông cũng nhấn mạnh Washington sẽ phối hợp với các quốc gia liên quan để nhanh chóng khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.



Eo biển Hormuz - nằm giữa Iran và Oman - hiện gần như bị tê liệt do các hoạt động quân sự liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran vốn đã bước sang tuần thứ ba.

Đây là tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Việc gián đoạn lưu thông qua khu vực này đã đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh, có thời điểm tăng khoảng 40%, kể từ khi xung đột bùng phát hom 28/2 vừa qua./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran kêu gọi các nước tránh leo thang căng thẳng Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin lực lượng chức năng vừa bắt giữ ít nhất 20 người ở khu vực Tây Bắc do nghi ngờ có liên quan tới các hoạt động hợp tác với Israel.