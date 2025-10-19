Phong trào Hamas hối thúc quốc tế can thiệp để sớm mở lại cửa khẩu Rafah

Thế giới

Hamas cho rằng việc Israel duy trì đóng cửa khẩu Rafah “cho đến khi có thông báo mới” là hành động vi phạm điều khoản ngừng bắn và phủ nhận cam kết của chính quyền tại Tel Aviv với các bên trung gian.

Ngày 18/10, phong trào Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza khi tiếp tục đóng cửa khẩu Rafah - điểm qua lại duy nhất giữa Gaza và Ai Cập - và kêu gọi các bên trung gian hòa giải cùng các quốc gia bảo trợ thỏa thuận can thiệp khẩn cấp.

Trong tuyên bố cùng ngày, Hamas cho rằng quyết định của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu duy trì việc đóng cửa khẩu Rafah “cho đến khi có thông báo mới” là hành động vi phạm các điều khoản ngừng bắn và phủ nhận cam kết của chính quyền tại Tel Aviv với các bên trung gian.

Phía Israel khẳng định việc mở lại cửa khẩu sẽ chỉ được xem xét sau khi Hamas hoàn tất việc bàn giao thi thể các con tin. Tính đến cuối ngày 18/10, Hamas đã trao trả 12 thi thể.

Hamas cáo buộc Israel gây cản trở việc sơ tán người bị thương, ngăn chặn thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm và nhận dạng thi thể, khiến tiến trình trao trả thi thể con tin bị chậm trễ. Nhóm này kêu gọi quốc tế buộc Israel tuân thủ đầy đủ các điều khoản ngừng bắn.

Cửa khẩu Rafah đã bị đóng từ tháng 5/2025, khi quân đội Israel kiểm soát khu vực này. Theo kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, việc mở lại Rafah là một phần trong giai đoạn đầu của tiến trình ngừng bắn và trao đổi con tin, bao gồm trả tự do cho 20 con tin Israel còn sống để đổi lấy gần 2.000 tù nhân Palestine./.

