Bí mật của loại quả cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát

Chà là là một loại quả có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Đông và có thể được trồng ở các vùng như Địa Trung Hải, khu vực châu Á, Mỹ và cả Mexico.

Chà là mọc thành từng chùm lớn ở trên ngọn cây với vị thanh và ngọt. Khi chín, trái chà là với lớp da chuyển dần sang nâu và nhăn nheo hơn khi có nhiều độ ẩm.

Nếu như từ lâu chà là khô đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt, chà là tươi lại hiếm gặp và thường chỉ xuất hiện theo mùa, nhập khẩu trực tiếp từ các nước Trung Đông, Bắc Phi.

Điều khiến loại quả này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên thị trường chính là cách khi ăn: cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát.

Ngoài hương vị độc đáo, chà là còn mang đến cho người dùng rất nhiều những lợi ích sức khỏe nhờ sở hữu nhiều dưỡng chất, vitamin và các khoáng chất tự nhiên.

1. Vì sao có sự khác biệt về hương vị khi cắn dọc, cắn ngang

Lý giải về sự khác biệt trong hương vị khi cắn dọc và cắn ngang một quả chà là tươi là câu chuyện thú vị xoay quanh cấu trúc đặc biệt của loại quả này.

Theo các chuyên gia, hiện tượng “cắn dọc thấy ngọt, cắn ngang lại chát” không phải do sự khác biệt về thành phần hóa học mà nằm ở cách cấu trúc sợi và phần nhựa tự nhiên bên trong quả hoạt động khi tiếp xúc với vị giác.

Cụ thể, khi cắn theo chiều dọc của quả - tức theo hướng thớ của thịt quả, người ăn sẽ chủ yếu cảm nhận được phần thịt mềm mại chứa lượng lớn đường tự nhiên. Đây chính là nơi các chất ngọt tập trung, mang đến hương vị dịu mát, dễ chịu, tạo cảm giác thanh thoát và đầy hấp dẫn. Ngược lại, nếu cắn ngang, hàm răng sẽ không chỉ xâm nhập vào thịt quả mà còn chạm đến lớp sợi xơ và phần nhựa gần hạt bên trong. Lớp nhựa này chứa tanin, một hợp chất quen thuộc thường có trong quả hồng hay vỏ chuối, gây ra cảm giác chát nhẹ, thậm chí hơi se se nơi đầu lưỡi khi ăn.

Chính sự phân bố không đồng đều giữa các thành phần cấu trúc bên trong quả chà là tươi đã tạo nên trải nghiệm hương vị đa chiều này. Đó không chỉ là đặc tính độc đáo mà còn làm tăng thêm tính thú vị, khiến chà là tươi trở thành loại quả được yêu thích bởi sự khác biệt đầy bất ngờ. Trong thế giới trái cây, hiếm có loại nào sở hữu "bí mật hương vị" thú vị như vậy.

(Ảnh: Getty images)

2. Tác dụng của chà là với sức khỏe

Không chỉ sở hữu hương vị độc đáo, chà là còn chứa hàm lượng dinh dưỡng phong phú, góp phần mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Dưới đây là phân tích chi tiết về các tác dụng nổi bật của loại quả này mà bạn có thể chưa biết đến:

Cung cấp chất xơ, cải thiện tiêu hóa hiệu quả

Quả chà là chứa lượng chất xơ tự nhiên dồi dào, với khoảng 7g chất xơ trên mỗi 100g, giúp hỗ trợ mạnh mẽ sức khỏe hệ tiêu hóa. Chất xơ này không chỉ ngăn ngừa táo bón mà còn giúp kích thích nhu động ruột, nâng cao hiệu quả bài tiết.

Theo nghiên cứu mới nhất, việc bổ sung đều đặn 7 quả chà là mỗi ngày kéo dài trong vòng 21 ngày đã cho thấy khả năng cải thiện đáng kể tần suất đi tiêu ở những người có vấn đề về táo bón. Điều này chứng minh rằng, chà là có thể là lựa chọn dinh dưỡng lý tưởng để cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Nguồn chất chống ôxy hóa mạnh mẽ

Một thành phần quan trọng khác mà chà là mang lại chính là lượng lớn chất chống ôxy hóa, giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh tật và làm giảm các nguy cơ viêm nhiễm. Nổi bật trong thành phần của chà là là ba loại chất chống ôxy hóa chính là flavonoid, carotenoids và axít phenolic.

Những hợp chất này không chỉ giúp giảm viêm mà còn thúc đẩy sức khỏe tim mạch và phòng ngừa các bệnh mãn tính như tiểu đường, Alzheimer và các rối loạn thần kinh khác. Đây là minh chứng cho thấy tác dụng giảm thiểu nguy cơ bệnh lý của chà là.

Hỗ trợ phát triển trí não

Không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể, chà là còn được biết đến nhờ khả năng tác động tích cực lên hoạt động não bộ. Nhờ vào lượng lớn flavonoid và chất chống ôxy hóa, chà là giúp giảm dấu hiệu viêm trong vùng não cũng như ức chế protein amyloid beta - tác nhân gây hình thành các mảng tích tụ liên quan đến bệnh thoái hóa thần kinh như alzheimer. Ngoài ra, nó còn có tiềm năng cải thiện trí nhớ, tăng khả năng học tập và bảo vệ chức năng não trong dài hạn.

(Ảnh: Getty images)

Thúc đẩy quá trình chuyển dạ tự nhiên

Đối với phụ nữ mang thai, lợi ích của chà là thể hiện đặc biệt rõ rệt trong việc hỗ trợ chuyển dạ tự nhiên. Đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ, việc bổ sung chà là đã được chứng minh là giúp tăng khả năng giãn nở cổ tử cung, giảm nhu cầu sử dụng các biện pháp hỗ trợ chuyển dạ, đồng thời rút ngắn thời gian sinh con. Các hợp chất trong chà là liên kết với thụ thể oxytocin hoặc bắt chước tác động của oxytocin - hormone đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dạ.

Lựa chọn chất tạo ngọt tự nhiên lý tưởng

Chà là chứa đường fructose - một loại đường tự nhiên, mang lại vị ngọt dịu, thơm ngon tương tự caramel. Chính nhờ hương vị đặc trưng này, nhiều người đã sử dụng chà là như một sự thay thế hoàn hảo cho đường trắng trong việc chế biến món ăn.

Ngoài vị ngọt tự nhiên, chà là còn đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, chất xơ và các hợp chất chống ôxy hóa. Tuy nhiên, cần lưu ý không tiêu thụ chà là quá mức để tránh ảnh hưởng lên lượng đường huyết và cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể.

3. Ăn quả chà là lúc nào tốt nhất?

Quả chà là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng để tận dụng hiệu quả, quan trọng là bạn cần sử dụng đúng cách và đúng lượng. Dưới đây là những thời điểm lý tưởng để bổ sung loại thực phẩm bổ dưỡng này:

Ăn vào bữa sáng

Khởi đầu ngày mới với chà là sẽ làm bữa sáng của bạn trở nên ngon miệng hơn. Ngoài ra, nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, ăn chà là vào buổi sáng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa.

Ăn như món ăn nhẹ buổi chiều

Vào buổi chiều, chà là là lựa chọn hoàn hảo cho một bữa ăn nhẹ. Loại quả này cung cấp năng lượng tức thì nhờ chất xơ và lượng đường tự nhiên, giúp cơ thể tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi.

Ăn khi cảm thấy đói

Khi đói, một vài quả chà là sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại sức và cảm giác no lâu hơn. Nếu muốn cung cấp thêm dinh dưỡng, có thể kết hợp chà là với bơ đậu phộng để tăng hàm lượng chất xơ, protein và carbs cho cơ thể.

Ăn trước khi tập luyện

Trước giờ tập luyện, bổ sung chà là sẽ giúp cơ thể có nguồn carb giải phóng chậm, mang lại nguồn năng lượng ổn định, hỗ trợ hiệu suất vận động hiệu quả hơn./.

(Ảnh: Getty images)

