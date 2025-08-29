Không chỉ cho trái ngon, lá của cây này còn có nhiều tác dụng bất ngờ

Nhiều người đã quen thuộc với loại quả ngọt ngào từ cây xoài, nhưng có thể vẫn chưa biết rằng lá xoài cũng có thể ăn được.

Những lá xoài non màu xanh rất mềm, thường được chế biến và sử dụng trong ẩm thực của một số nền văn hóa. Do chứa nhiều dưỡng chất, lá xoài còn được dùng để pha trà và làm thực phẩm bổ sung.

Ayurveda là một hệ thống y học Hindu truyền thống của người Ấn Độ, có niên đại trên 5.000 năm, mang lại nhiều tiềm năng cả theo quan điểm y học phương Đông lẫn y học phương Tây.

Lá xoài đã được sử dụng trong y học cổ truyền Ayurveda và y học cổ truyền Trung Quốc hàng nghìn năm nay. Ngoài quả, thân, vỏ, rễ, lá xoài cũng được ứng dụng trong y học dân gian, đặc biệt được cho là có tác dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường và nhiều bệnh khác.

Dưới đây là 8 lợi ích và công dụng mới nổi bật của lá xoài, được khoa học nghiên cứu và ghi nhận.

1. Giàu hợp chất thực vật

Lá xoài chứa nhiều hợp chất có lợi như polyphenol và terpenoid.

Terpenoid giúp cải thiện thị lực, tăng cường hệ miễn dịch và hoạt động như chất chống ôxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do.

Polyphenol có đặc tính chống ôxy hóa, kháng viêm, đồng thời hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, phòng ngừa béo phì, tiểu đường, tim mạch và ung thư.

Đặc biệt, lá xoài chứa hàm lượng cao mangiferin - một loại polyphenol được nghiên cứu có khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ phòng ngừa khối u, tiểu đường, bệnh tim và rối loạn chuyển hóa chất béo.

2. Có thể có tác dụng chống viêm

Một trong những lợi ích chính của lá xoài đến từ hoạt chất mangiferin với đặc tính kháng viêm.

Viêm là phản ứng miễn dịch tự nhiên, nhưng tình trạng viêm mạn tính có thể làm tăng nguy cơ nhiều bệnh.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất lá xoài có thể bảo vệ não khỏi các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson.

Tuy nhiên, các nghiên cứu trên người vẫn còn hạn chế.

3. Có thể ngăn ngừa tăng mỡ thừa

Chiết xuất lá xoài được chứng minh giúp điều chỉnh béo phì, tiểu đường và hội chứng chuyển hóa thông qua việc tác động đến quá trình trao đổi chất béo.

Thí nghiệm trên chuột và tế bào cho thấy chiết xuất lá xoài hạn chế tích tụ mỡ và làm tăng nồng độ adiponectin - một loại protein có vai trò quan trọng trong chuyển hóa mỡ và đường.

Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần trên 97 người thừa cân, nhóm dùng 150mg mangiferin mỗi ngày có chỉ số kháng insulin thấp hơn, mỡ máu giảm so với nhóm dùng giả dược.

4. Có thể hỗ trợ điều trị tiểu đường

Lá xoài giúp quản lý bệnh tiểu đường nhờ tác động đến mỡ máu và đường huyết.

Thí nghiệm trên động vật cho thấy chiết xuất lá xoài giúp: hạ triglyceride và đường huyết; giảm cholesterol và tình trạng rối loạn lipid máu; hiệu quả hạ đường huyết thậm chí còn được so sánh với thuốc điều trị tiểu đường glibenclamide.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên người vẫn cần được thực hiện thêm.

5. Có thể có đặc tính chống ung thư

Các nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy mangiferin trong lá xoài có thể chống lại stress ôxy hóa và viêm, từ đó có tiềm năng phòng chống ung thư.

Kết quả khả quan được ghi nhận ở các loại ung thư: bạch cầu, phổi, não, vú, cổ tử cung và tuyến tiền liệt. Ngoài ra, vỏ xoài cũng có tác dụng chống ung thư nhờ chứa lignan - một loại polyphenol khác.

Dù vậy, điều này cần được nghiên cứu thêm.

6. Có thể hỗ trợ điều trị loét dạ dày

Trong y học dân gian, lá xoài được dùng để chữa loét dạ dày và các bệnh tiêu hóa.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất lá xoài có thể giảm số lượng tổn thương loét và cải thiện tình trạng viêm, tổn thương ở đường tiêu hóa.

7. Có thể tốt cho làn da

Nhờ chứa nhiều chất chống ôxy hóa, chiết xuất xoài (bao gồm cả lá xoài) được cho là giúp làm chậm lão hóa da.

Thí nghiệm trên chuột cho thấy chiết xuất xoài kích thích sản sinh collagen và làm giảm nếp nhăn.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất lá xoài có tác dụng kháng khuẩn với tụ cầu vàng - vi khuẩn gây nhiễm trùng da.

Mangiferin cũng được nghiên cứu với bệnh vẩy nến, giúp hỗ trợ lành vết thương trên da.

Dù vậy, các thử nghiệm lâm sàng trên người vẫn cần được mở rộng.

8. Có thể có lợi cho tóc

Lá xoài thường được cho là có tác dụng kích thích mọc tóc, một số sản phẩm chăm sóc tóc có sử dụng chiết xuất lá xoài.

Tuy chưa có nhiều bằng chứng khoa học, song nhờ chứa chất chống ôxy hóa, lá xoài có thể bảo vệ nang tóc khỏi tổn thương, từ đó hỗ trợ mọc tóc khỏe mạnh hơn.

Một số cách sử dụng lá xoài

Trà lá xoài: đun sôi 10-15 lá xoài tươi trong 150ml nước. Nếu không có lá tươi, có thể dùng trà túi lọc hoặc trà lá xoài khô.

Dạng bột, chiết xuất, thực phẩm bổ sung: có thể pha với nước uống, thêm vào thuốc mỡ bôi da hoặc hòa vào nước tắm./.

