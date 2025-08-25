Những lợi ích sức khỏe bất ngờ của loại trái cây đang tràn ngập phố phường

Quả na là loại quả rất quen thuộc đối với người Việt Nam. Loại quả này có hương vị thơm ngon, dễ ăn nên được ưa thích đối với cả người lớn và trẻ nhỏ. Na cũng có hàm lượng dinh dưỡng cao, có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Ở nhiều nơi trên thế giới, lá na còn được sử dụng như một vị thuốc dân gian.

Na hay còn gọi là mãng cầu, quả tròn, to, nhiều hạt, khi chín cùi trắng, mềm và ngọt. Trong quả na có chứa chất vitamin C cao, vitamin B6 dồi dào, rất giàu magie và sắt.

Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ na:

1. Giàu chất chống ôxy hóa

Na chứa nhiều carotenoid và các hợp chất sinh học trong lá như phenol, flavonoid… Các chất này được cho là có đặc tính kháng ung thư, kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ kiểm soát tiểu đường.

Chúng giúp trung hòa các gốc tự do, vốn là nguyên nhân làm tăng nguy cơ nhiều bệnh mạn tính. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ tác động của các hợp chất thực vật này.

Na giàu chất chống ôxy hóa. (Nguồn: Vietnam+)

2. Có thể giúp hạ huyết áp

Một cốc na chứa tới 618mg kali. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, chế độ ăn giàu kali có thể giúp giảm huyết áp, từ đó làm giảm nguy cơ tim mạch và đột quỵ.

3. Hỗ trợ sức khỏe gan

Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy lá na có thể giúp bảo vệ gan, đặc biệt trong các trường hợp gan nhiễm mỡ do chế độ ăn, lối sống ít vận động hay căng thẳng.

Những hợp chất sinh học trong lá có khả năng giảm stress ôxy hóa và bảo vệ tế bào gan.

4. Tốt cho hệ tiêu hóa

Na chứa nhiều chất xơ, dưỡng chất cần thiết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp làm mềm phân, giảm táo bón và hạn chế nguy cơ mắc bệnh trĩ, viêm túi thừa hay ung thư đại trực tràng.

Một số nghiên cứu còn cho rằng hạt na có tác dụng như prebiotic, tức là cung cấp “thức ăn” cho vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Tuy nhiên, hạt cũng có thể chứa độc tố, vì vậy cần thận trọng khi sử dụng.

5. Tăng cường hệ miễn dịch

Na giàu vitamin C, chất dinh dưỡng thiết yếu để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus và giảm stress ôxy hóa.

Bên cạnh đó, na còn chứa folate (vitamin B9), cần thiết cho quá trình tổng hợp protein và DNA, đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch.

6. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Nhờ giàu chất xơ và các hợp chất polyphenol, na có khả năng hỗ trợ giảm viêm, hạn chế stress ôxy hóa - những yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Một chế độ ăn có bổ sung na được cho là góp phần bảo vệ hệ tim mạch.

Nhờ giàu chất xơ và các hợp chất polyphenol, na có khả năng hỗ trợ giảm viêm. (Nguồn: Vietnam+)

7. Ổn định đường huyết

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất lá na có thể kích thích tế bào tuyến tụy tiết insulin, giúp hạ đường huyết.

Ngoài ra, chiết xuất này còn giúp cơ bắp hấp thu glucose tốt hơn và giảm sản xuất glucose từ gan.

Với hàm lượng chất xơ cao, bản thân quả na cũng có thể góp phần kiểm soát lượng đường trong máu, đồng thời cải thiện sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học hiện tại vẫn cần được củng cố thêm.

Tác dụng phụ có thể gặp

Mặc dù an toàn khi ăn ở mức độ vừa phải, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều na có thể gây hại. Loại quả này, cùng họ với na xiêm, chứa annonacin - một loại độc tố thần kinh có thể gây tổn thương hệ thần kinh nếu hấp thụ với lượng lớn.

Ngoài ra, hạt na cũng có thể gây độc. Một số báo cáo y khoa ghi nhận bệnh nhân bị viêm giác mạc, đau nhức và nhạy sáng nghiêm trọng sau khi chất bột trong hạt na dính vào mắt./.

