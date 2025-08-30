10 loại thực phẩm "vàng" giúp ngăn ngừa đột quỵ, bảo vệ tim mạch

Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề hoặc đe dọa tính mạng. Bên cạnh lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung những thực phẩm phù hợp sẽ hỗ trợ kiểm soát huyết áp, giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch - những yếu tố then chốt phòng ngừa đột quỵ.

10 loại thực phẩm nên bổ sung

Cá béo

Các loại cá giàu axit béo Omega-3. (Ảnh: Vietnam+)

Cá hồi, cá thu, cá trích, cá cơm... chứa nhiều axit béo omega-3 giúp hạ huyết áp, giảm viêm và kiểm soát cholesterol. WHO khuyến nghị nên ăn cá ít nhất 2 lần/tuần để bảo vệ tim mạch và phòng ngừa đột quỵ.

Rau lá xanh

Rau bina, cải xoăn, cải bó xôi cung cấp kali, vitamin và chất chống oxy hóa. Kali hỗ trợ điều hòa huyết áp - yếu tố quan trọng hàng đầu trong phòng chống đột quỵ.

Quả mọng

Các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa và flavonoid. (Ảnh: iStock)

Dâu tây, việt quất, mâm xôi giàu chất chống oxy hóa và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào, giảm viêm và tăng cường tuần hoàn máu.

Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt lanh, hạt chia là nguồn protein thực vật, chất xơ và omega-3. Ăn một nắm hạt mỗi ngày giúp giảm cholesterol và ổn định đường huyết.

Ngũ cốc nguyên hạt

Quinoa rất dễ chế biến, có thể nấu như nấu cơm. (Ảnh: iStock)

Gạo lứt, yến mạch, diêm mạch cung cấp nhiều chất xơ, giúp giảm cholesterol xấu (LDL). Đây là nhóm thực phẩm được khuyến nghị thay thế ngũ cốc tinh chế.

Quả bơ

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa đơn, bơ có thể giảm LDL, tăng cholesterol tốt (HDL) và hạn chế hình thành cục máu đông.

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh, bưởi giàu vitamin C và flavonoid, giúp bảo vệ thành mạch, giảm viêm và tăng cường miễn dịch.

Cà chua

Cà chua chứa lycopene - chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm, hỗ trợ ngăn ngừa huyết khối. Ăn sống hoặc chế biến đều mang lại lợi ích.

Bông cải xanh và rau họ cải

Bông cải xanh hấp. (Ảnh: istock)

Giàu vitamin K, chất xơ và hợp chất chống viêm, nhóm rau này giúp duy trì thành mạch khỏe mạnh và hạn chế nguy cơ đột quỵ.

Trà xanh

Catechin trong trà xanh đã được chứng minh giúp giảm huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Thay đồ uống nhiều đường bằng trà xanh là lựa chọn tốt cho sức khỏe.

Lợi ích khi bổ sung những thực phẩm trên vào chế độ ăn uống

Hỗ trợ tim mạch: Hầu hết thực phẩm trên đều tốt cho tim, góp phần duy trì hệ tuần hoàn khỏe mạnh.

Điều hòa huyết áp: Rau lá xanh, trái cây họ cam quýt và thực phẩm giàu kali giúp ổn định huyết áp.

Kiểm soát cholesterol: Ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và bơ hỗ trợ giảm LDL.

Bảo vệ chống oxy hóa: Quả mọng, cà chua, trà xanh giúp giảm stress oxy hóa - yếu tố gây tổn thương mạch máu.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh và thường xuyên tập luyện sẽ giúp bạn phòng ngừa được nguy cơ đột quỵ. (Ảnh: iStock)

Chống viêm: Cá béo, rau họ cải và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa làm giảm viêm mãn tính, một nguyên nhân liên quan đến đột quỵ.

Ổn định đường huyết: Ngũ cốc nguyên hạt, đậu và rau củ giúp ngăn biến chứng tiểu đường - nguy cơ cao của đột quỵ.

Cải thiện lưu thông máu: Thực phẩm giàu flavonoid như quả mọng, sô cô la đen giúp máu lưu thông tốt hơn.

Duy trì cân nặng: Ăn nhiều rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc giúp kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ tăng huyết áp và tiểu đường.

Bổ sung nước và khoáng chất: Trái cây mọng nước, rau xanh và uống đủ nước giúp duy trì tuần hoàn máu.

Chế độ ăn uống khoa học với cá, rau xanh, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và trà xanh không chỉ tăng hương vị bữa ăn mà còn giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, dinh dưỡng cần kết hợp với thói quen vận động, kiểm soát cân nặng và bỏ thuốc lá để đạt hiệu quả tối ưu cho sức khỏe tổng thể./.

