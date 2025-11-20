Đồng USD mạnh lên đẩy giá vàng đi xuống

Giá vàng tại thị trường châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày 20/11 do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025 suy yếu, giữa bối cảnh giới đầu tư đang chờ báo cáo việc làm của Mỹ vốn bị trì hoãn do Chính phủ ngừng hoạt động.

Cụ thể, phiên này giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 4.063,81 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 của Mỹ giảm 0,5%, còn 4.063,60 USD/ounce.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích cấp cao của OANDA, cho biết giá vàng hiện giảm chủ yếu vì thị trường đã giảm mạnh tỷ lệ đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong hai tuần qua. Theo ông, trong ngắn hạn, điều này khiến giá vàng tiếp tục giao dịch dưới mốc 4.100 USD/ounce. Ông nói: “Tôi nhận thấy vùng kháng cự ở mức 4.155 USD/ounce; sau đó vàng có thể trượt về gần vùng 4.000-3.980 USD/ounce.”

Chỉ số USD lên mức cao nhất hơn hai tuần so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện chỉ còn đánh giá khoảng 33% khả năng Fed hạ lãi suất tại cuộc họp ngày 9-10/12, giảm từ mức 49% của hôm 19/11.

Tâm điểm thị trường hiện hướng về báo cáo việc làm của Mỹ trong tháng 9/2025, dự kiến công bố trong ngày sau khi bị lùi vì đợt đóng cửa Chính phủ kéo dài lịch sử vừa diễn ra. Báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về hướng đi chính sách của Fed.

Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo Mỹ đã tạo thêm khoảng 50.000 việc làm trong tháng 9/2025.

Ở các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 51,07 USD/ounce; bạch kim đi ngang ở 1.546,80 USD; trong khi palladium tăng 0,6% lên 1.388,58 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 20/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 148,3-150,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra)./.

Giá vàng ngày 20/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (20/11) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.