Giá vàng thu hẹp đà tăng sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 10

Giá vàng thế giới đã thu hẹp đà tăng trong phiên 19/11, sau khi biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố.

Vào lúc 2 giờ 25 phút sáng ngày 20/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên mức 4.073,79 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng hơn 1% trong phiên. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 0,4%, lên 4.082,80 USD/ounce.

Biên bản từ cuộc họp ngày 28-29/10 của Fed cho thấy trong bối cảnh nội bộ còn nhiều chia rẽ, Fed đã tiến hành cắt giảm lãi suất vào tháng trước.

Quyết định này được đưa ra ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng lãi suất thấp hơn có nguy cơ làm suy yếu khả năng kiềm chế lạm phát - vốn đã duy trì trên mức mục tiêu 2% của Fed trong suốt bốn năm rưỡi qua.

Trong cuộc họp báo sau phiên họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã sử dụng những ngôn từ thẳng thắn hiếm thấy để tuyên bố rằng Fed chưa chắc sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9-10/12 sắp tới.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đánh giá chỉ có 30% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm trong tháng 12. Vàng, vốn là tài sản không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và ngược lại.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Edward Meir của công ty dịch vụ tài chính Marex cho rằng biên bản cuộc họp xem như là chuyện đã qua, và Fed sẽ cần thêm dữ liệu để đưa ra quyết định.

Một trong những dữ liệu đó là số liệu mới đây cho thấy số lượng người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp đã chạm mức cao nhất trong hai tháng vào thời điểm giữa tháng 10. Số liệu này đã củng cố phần nào khả năng Fed hạ lãi suất.

Trong khi đó, cả Fed và thị trường đều đang chờ đợi thêm các số liệu kinh tế khác. Theo lịch trình, báo cáo việc làm tháng Chín sẽ được công bố vào ngày 20/11.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,7% lên 51,05 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.543,12 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng ngày 20/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Tâm lý tránh rủi ro tạo lực đẩy cho giá vàng châu Á Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.089,59 USD/ounce vào lúc 13 giờ 33 (theo giờ Việt Nam), trong khi giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2025 của Mỹ tăng 0,6% lên 4.090,3 USD/ounce.