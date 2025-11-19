Thế giới

Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất một tuần

Vàng, vốn là tài sản không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp, hiện tại, thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp ngày 28-29/10 của Fed, dự kiến công bố vào ngày 19/11.

Vàng miếng được bày bán tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Trong phiên giao dịch ngày 18/11, giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất một tuần, trước số liệu việc làm kém khả quan của Mỹ.

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 19/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.072,37 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/11.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên giảm nhẹ xuống mức 4.066,50 USD/ounce.

Dữ liệu công bố ngày 18/11 cho thấy số lượng người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 18/10 đã chạm mức cao nhất trong hai tháng. Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định rằng dữ liệu này đang nhen nhóm lại hy vọng của thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, từ đó hỗ trợ giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá có gần 50% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 9-10/12, tăng so với mức 46% vào đầu ngày 18/11, nhưng vẫn thấp hơn mức 67% của tuần trước.

Vàng, vốn là tài sản không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp ngày 28-29/10 của Fed, dự kiến công bố vào ngày 19/11, cùng báo cáo việc làm tháng 9 của Bộ Lao động Mỹ vào ngày 20/11.

Về triển vọng của giá vàng, các chuyên gia tại ngân hàng Deutsche Bank nhận định rằng nhu cầu tích trữ vàng của các tổ chức chính thức dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong tương lai gần, từ đó củng cố xu hướng tăng giá của vàng và hỗ trợ mức giá dự báo trung bình 4.000 USD/ounce cho năm tới.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 50,78 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,5% lên 1.541,57 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 19/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,3 - 149,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

