Giá vàng giảm khi đồng USD tăng, nhà đầu tư chờ dữ liệu kinh tế Mỹ

Chỉ số đồng USD tiếp tục tăng trong phiên thứ hai liên tiếp so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch chiều 17/11 do đồng USD tăng giá. Các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố loạt dữ liệu kinh tế trong tuần này để làm rõ hơn về lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 13 giờ 08 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.062,96 USD mỗi ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 của Mỹ cũng giảm 0,7% xuống 4.064,50 USD mỗi ounce.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, cho biết, việc giảm bớt kỳ vọng vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12/2025 đang cản trở giá vàng về mặt lợi suất.

Các nhà đầu tư đang chú ý đến các báo cáo kinh tế của Mỹ trong tuần này, trong đó có báo cáo việc làm tháng 9/2025 dự kiến công bố vào ngày 20/11, để tìm hiểu thêm về tình hình nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hiện tại, các nhà giao dịch dự kiến khả năng 46% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 12/2025, giảm so với 50% của tuần trước. Vàng, với đặc tính không sinh lời, thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp và khi nền kinh tế bất ổn.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, thông báo lượng vàng nắm giữ của quỹ đã giảm 0,47% xuống 1.044,00 tấn vào ngày 14/11, so với mức 1.048,93 tấn vào ngày 13/11.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 37 phút công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 148,50 - 150,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

