Giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên trong tháng qua

Giá vàng thế giới giảm 3% trong phiên 14/11 do hoạt động bán tháo trên diện rộng, xuất phát từ những bình luận ủng hộ việc tạm dừng hạ lãi suất của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn tăng hơn 2%.

Vào lúc 2 giờ 33 phút ngày 15/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,9% xuống còn 4.092,72 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm hơn 3% trong phiên. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên với mức giảm 2,4%, còn 4.094,20 USD/ounce.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, kim loại quý này vẫn tăng 2,3%, nhờ đà tăng mạnh vào đầu tuần. Đây là tuần tăng giá đầu tiên của giá vàng trong 1 tháng qua.

Trước khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, giá vàng đã tăng trong ba phiên liên tiếp đầu tuần này và có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 21/10 trong phiên 12/11, trước kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 12.

Kỳ vọng này xuất phát từ các dữ liệu do các công ty tư nhân công bố tuần trước cho thấy số việc làm trong nền kinh tế Mỹ đã giảm xuống trong tháng 10, do sự sụt giảm ở khu vực công và bán lẻ.

Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã suy yếu xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi vào đầu tháng 11, do những lo ngại về hậu quả kinh tế từ việc chính phủ đóng cửa. Các số liệu trên đã góp phần củng cố khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất.

Hơn nữa, ban đầu, thị trường dự đoán rằng các dữ liệu kinh tế được công bố sau khi việc chính phủ đóng cửa chấm dứt sẽ cho thấy sự yếu kém của thị trường lao động Mỹ và thúc đẩy Fed tiến tới ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Kỳ vọng này đã thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng - một tài sản không sinh lãi.

Nhưng những kỳ vọng đó đã lu mờ khi ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách của Fed thể hiện lập trường thận trọng đối với việc nới lỏng tiền tệ hơn nữa, trong bối cảnh đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ dài nhất lịch sử đã tạo ra một khoảng trống dữ liệu lớn, khiến cả Fed và các nhà giao dịch đều thiếu thông tin định hướng trước thềm cuộc họp chính sách vào tháng tới.

Quan điểm thận trọng đang ngày càng chiếm ưu thế trong nội bộ Fed. Chủ tịch Fed Boston, bà Susan Collins, người đã bỏ phiếu ủng hộ cả hai lần cắt giảm trước đó, tuần này lại có dấu hiệu ủng hộ phương án “án binh." Bà cho rằng có một "rào cản tương đối cao" cho việc nới lỏng thêm trong thời gian tới.

Tương tự, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem nhắc lại quan điểm chính sách tiền tệ cần phải "chống lại" lạm phát, và Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho rằng việc hành động chậm rãi là đặc biệt khôn ngoan khi thiếu dữ liệu. Ngay cả các thành viên không có quyền bỏ phiếu như Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cũng bày tỏ mong muốn giữ nguyên lãi suất.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy, dự đoán của thị trường về khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới đã giảm từ mức 50% vào đầu tuần xuống còn gần 46%.

Theo ông David Meger, giám đốc giao dịch kim loại của công ty High Ridge Futures, việc khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 đang ngày càng thấp đi đã lấy đi một phần động lực của thị trường vàng. Đây là lý do khiến giá vàng giảm liên tiếp trong hai phiên cuối cùng của tuần này.

Tuy nhiên, xét về triển vọng trong thời gian tới, Ngân hàng UBS dự đoán nhu cầu vàng trong năm nay và năm tới sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. Theo UBS, bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào về rủi ro chính trị và thị trường tài chính đều có thể đẩy giá vàng về mức mục tiêu mà UBS dự đoán là 4.700 USD/ounce./.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thúc đẩy đà tăng Vào lúc 1 giờ 46 ngày 13/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2% lên 4.208,98 USD/ounce; giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 2,4%, chốt phiên ở mức 4.213,60 USD/ounce.