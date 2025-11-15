Giá vàng ngày 15/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Theo ông Brian Lan, Giám đốc GoldSilver Central, vàng có một tuần giao dịch tích cực chủ yếu nhờ đồng USD suy yếu và dòng tiền đầu cơ kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại cùng những lo ngại về tăng trưởng chậm lại và áp lực lạm phát đã khiến kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay dịu bớt, kéo giá vàng điều chỉnh nhẹ.

Trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và thị trường lao động Mỹ phần nào được xoa dịu khi dữ liệu mới nhất cho thấy hai yếu tố này vẫn tương đối ổn định, sau hai đợt Fed cắt giảm lãi suất trong năm, nhiều quan chức Fed tiếp tục phát tín hiệu thận trọng về việc nới lỏng chính sách.

Tại cuộc họp tháng 10/2025, Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell cho biết việc thiếu dữ liệu kinh tế đủ mạnh khiến khả năng tiếp tục giảm lãi suất trong tháng cuối năm trở nên thấp hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện tin rằng 51% khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong cuộc họp tháng tới - giảm từ mức 64% của lần khảo sát trước. Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại sau 43 ngày đóng cửa kỷ lục, sự kiện khiến giới đầu tư lo ngại và làm gián đoạn báo cáo dữ liệu kinh tế trong hơn một tháng qua.

Vàng, một loại tài sản không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và ngược lại.

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 15/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: