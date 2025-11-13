Giá vàng trong nước đã tăng lên mức 154 triệu đồng mỗi lượng

Tính đến 14 giờ chiều nay (13/11) giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 700.000 đồng mỗi lượng theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Cụ thể, giá vàng thế giới tăng mạnh thêm 27 USD so với phiên sáng, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.214 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay. Mức giá này tương đương khoảng 134 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng thế giới tăng 2% trong phiên hôm nay, mức cao nhất kể từ ngày 21/10, trước đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.

Phiên này, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 1% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/11. Lợi suất trái phiếu giảm sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, từ đó làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Bên cạnh đó, sau 43 ngày tê liệt - thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử, chính phủ liên bang Mỹ được kỳ vọng mở cửa trở lại vào tối 12/11 (giờ địa phương), khi Hạ viện Mỹ, do Đảng Cộng hòa kiểm soát, dự kiến sẽ bỏ phiếu dự luật mở cửa lại chính phủ mà Thượng viện đã phê chuẩn vào tối 10/11.

Các nhà giao dịch cho rằng việc chính phủ mở cửa trở lại sẽ giúp khôi phục dòng chảy dữ liệu kinh tế chính thức. Và theo ông Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng đầu tư TD Securities, các dữ liệu sắp tới được dự đoán sẽ cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ, từ đó củng cố khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12/2025. Vì thế, ông cho biết các nhà giao dịch đang tăng cường mua vàng.

Do thị trường thế giới tăng nên giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 152-154 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 151-154 triệu đồng/lượng, cùng tăng 700.000 đồng so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng 700.000 đồng mỗi lượng. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch từ 151,3-154,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 150,7-151,7 triệu đồng/lượng.

Trong chiều nay, chênh lệch giá mua/giá bán vàng SJC tại các doanh nghiệp vẫn giữ ở mức cao, dao động từ 2-3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng./.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, giao dịch ở mức 153,3 triệu đồng Giá vàng trong nước tăng tới 1,8 triệu đồng, trong khi giá thế giới cũng lập đỉnh mới, ảnh hưởng bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed.