Giá vàng thế giới tăng mạnh, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thúc đẩy đà tăng

Giá vàng thế giới tăng 2% trong phiên 12/11, trước đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.

Vào lúc 1 giờ 46 ngày 13/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2% lên 4.208,98 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 21/10. Giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng 2,4%, chốt phiên ở mức 4.213,60 USD/ounce.

Phiên này, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 1% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/11. Lợi suất trái phiếu giảm sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, từ đó làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Bên cạnh đó, sau 43 ngày tê liệt - thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử, chính phủ liên bang Mỹ được kỳ vọng mở cửa trở lại vào tối 12/11 (giờ địa phương), khi Hạ viện Mỹ, do Đảng Cộng hòa kiểm soát, dự kiến sẽ bỏ phiếu dự luật mở cửa lại chính phủ mà Thượng viện đã phê chuẩn vào tối 10/11.

Các nhà giao dịch cho rằng việc chính phủ mở cửa trở lại sẽ giúp khôi phục dòng chảy dữ liệu kinh tế chính thức. Và theo ông Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng đầu tư TD Securities, các dữ liệu sắp tới được dự đoán sẽ cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ, từ đó củng cố khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12/2025. Vì thế, ông cho biết các nhà giao dịch đang tăng cường mua vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự báo có 65% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào tháng 12/2025. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay cũng tăng 4,6% lên 53,58 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 17/10, còn giá bạch kim tăng 2% lên 1.616,80 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 13/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 149,50-151,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

