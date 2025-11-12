Kinh tế

Hai thương hiệu vàng trong nước đi ngang trong khi thế giới giảm mạnh

Hai thương hiệu vàng trong nước ổn định, trong khi giá thế giới giảm mạnh tới 16 USD, chênh lệch lớn giữa vàng nội địa và quốc tế, cùng với biến động tỷ giá USD.

Hai thương hiệu vàng trong nước đi ngang trong khi thế giới giảm mạnh. (Ảnh: Vietnam+)
Sau khi tăng mạnh ở phiên trước, sáng nay (12/11) giá vàng trong nước lại không có biến động, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi lên.

Tại thời điểm 9 giờ 45 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 150-152 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 149-152 triệu đồng/lượng, cùng không có biến động so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không đổi. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch từ 149,3-152,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 148,7-151,7 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch giá mua/giá bán vàng SJC tại các doanh nghiệp vẫn giữ ở mức cao, dao động từ 2-3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.121 USD/ounce, giảm 16 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.129 đồng/USD, tăng thêm 11 đồng so với ngày 11/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh cùng chiều khi cộng thêm 12 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.095-26.385 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.133-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.120-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.090-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

