Hai thương hiệu vàng trong nước đi ngang trong khi thế giới giảm mạnh

Sau khi tăng mạnh ở phiên trước, sáng nay (12/11) giá vàng trong nước lại không có biến động, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi lên.

Tại thời điểm 9 giờ 45 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 150-152 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 149-152 triệu đồng/lượng, cùng không có biến động so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không đổi. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch từ 149,3-152,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 148,7-151,7 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch giá mua/giá bán vàng SJC tại các doanh nghiệp vẫn giữ ở mức cao, dao động từ 2-3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.121 USD/ounce, giảm 16 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.129 đồng/USD, tăng thêm 11 đồng so với ngày 11/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh cùng chiều khi cộng thêm 12 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.095-26.385 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.133-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.120-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.090-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất trong gần ba tuần Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.126,77 USD/ounce, sau khi có thời điểm đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/10, trong khi giá vàng giao tháng 12 giảm 0,1% và chốt phiên ở mức 4.116,30 USD/ounce.