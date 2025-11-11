Giá vàng SJC lên ngưỡng 152 triệu đồng, tỷ giá trung tâm cũng bật tăng

Giá vàng trong nước mở cửa phiên sáng nay (11/11) bật tăng mạnh, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng đi lên.

Tại thời điểm 9 giờ 45 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 140-152 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 149-152 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch từ 149,3-152,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng, hiện đang giao dịch quanh mức 148,7-151,7 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch giá mua/giá bán vàng SJC tại các doanh nghiệp vẫn giữ ở mức cao, dao động từ 2-3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.137 USD/ounce, tăng mạnh thêm 40 USD so với phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.118 đồng/USD, tăng 12 đồng so với ngày 10/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh cùng chiều khi cộng thêm 12 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.083-26.373 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.110-26.373 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.120-26.373 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.090-26.373 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng châu Á tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng hai tuần Kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12 tới và một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém gây lo ngại về sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu khiến giá vàng đi lên.