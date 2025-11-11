Giá vàng ngày 11/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào lúc 2 giờ 21 ngày 11/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,8% lên 4.111,39 USD/ounce sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 24/10. Giá vàng giao tháng 12/2025 cũng tăng gần 3% và chốt phiên ở mức 4.122,00 USD/ounce.

Dữ liệu tuần trước cho thấy số lượng việc làm của Mỹ đã giảm trong tháng 10/2025. Ngoài ra, dữ liệu công bố ngày 7/11 cũng chỉ ra rằng niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm mạnh vào đầu tháng 11/2025 do các hộ gia đình lo lắng về những hậu quả kinh tế.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch và chiến lược gia cấp cao về kim loại tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, cho biết các dữ liệu này đã khiến thị trường nghiêng nhiều hơn về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.

Tại Việt Nam, sáng 11/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 148,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

